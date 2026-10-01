Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 01/10/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng lộc vào nửa đầu tháng 10 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, Lục hợp ghé thăm khiến các mối quan hệ trở nên hài hòa, may mắn là chuyện tình cảm của bạn khá tốt đẹp, đặc biệt với những ai đang yêu, khả năng cao bạn sẽ được người kia tặng quà đấy.

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất nên thận trọng nhận định rõ việc gì nên làm hay chưa nên làm trước khi hành động trong ngày Kiếp Tài tác động. Có thể bạn không vui vì nỗ lực nhiều nhưng kết quả chưa như ý, thế nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc, thành công vẫn đang ở phía trước. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, tuổi Ngọ được Chính Quan trợ mệnh nên công việc, học tập vô cùng tốt đẹp. Có lẽ nhiều người sắp nhận tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, bằng cấp hoặc thăng quan tiến chức. Tất cả là nhờ sự cố gắng của bạn mà ra chứ không phải từ trên trời rơi xuống, bạn có quyền được tự hào về bản thân. 

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hội nâng bước cho con giáp này kiếm tiền, vạn dặm bình an, thu nhập ổn định. Đây chính là động lực để người tuổi Dậu cố gắng hơn trong những ngày tháng sắp tới và cũng có thêm tiền bạc để chi tiêu.

Con giáp tuổi Dậu 

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, nhờ may mắn cộng thêm nỗ lực, mọi việc của tuổi Dậu diễn ra rất suôn sẻ và đúng dự kiến. Thời gian này mọi thứ diễn ra thật trôi chảy không có gì đáng phải ngạc nhiên bởi bản mệnh đã rất cố gắng. Tuy nhiên, tử vi nhắc tuổi Dậu cũng phải học cách hy sinh một chút thời gian, tâm sức để ở bên người nào đó cần đến mình.  

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình sức khỏe của tuổi Dậu được cải thiện, gần đây bản mệnh ăn ngon miệng hơn và có chọn lọc hơn. Con giáp này chỉ thiên về chất, không tham lam về lượng nên cơ thể rất nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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