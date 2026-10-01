Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Dậu cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ mọi người. Nhất là khi Tam Hội đưa ra những chỉ dẫn để bạn có thể cảm thấy tự tin hơn vì bên cạnh bạn luôn có người ủng hộ, hỗ trợ. Chính Tài nâng đỡ để các kế hoạch tiền bạc của tuổi Dậu trong hôm nay được diễn ra thuận lợi. Nhiều người đầu tư, làm ăn có lợi trong thời gian gần đây, mang về không ít tiền bạc.

Kim - Thổ tương sinh mang tới cho bạn những tin vui về sức khỏe của người thân đang có những chuyển biến tích cực. Ngoài ra, bạn cũng có ý thức hơn trong việc chăm sóc bản thân trong thời gian gần đây.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Tỵ có thể đạt được những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm nên dễ nhận được thiện cảm và sự tin tưởng của người làm lãnh đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người đang giữ quyền cao chức trọng thì bản mệnh có khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác, dẫn dắt tập thể đi đúng con đường dẫn tới thành công. Bản mệnh nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhiều người.

Tuy nhiên trong hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu,... Vì thế, bản mệnh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Con giáp tuổi Hợi

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Hợi đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Hợi được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

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