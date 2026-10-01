Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, có việc gì thì tuổi Thân cũng sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của bạn bè, nhất là trong ngày Tam Hội nâng đỡ như thế này. Đừng ngại mà hãy mạnh dạn lên tiếng nhờ vả nhé vì sự hợp tác sẽ tiết kiệm cho đôi bên rất nhiều công sức và thời gian.

Ngoài ra, tuổi Thân hãy nhớ rằng bạn luôn có thể chia sẻ tâm sự cùng với người thân hoặc bạn bè thân thiết. Điều này sẽ giúp bạn thoát khỏi vòng lặp tinh thần tụt dốc, cũng như giải phóng bạn khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang tích tụ.



Tuổi Thân khá hài lòng với tình hình tài chính của mình trong ngày xuất hiện Thiên Tài. Nhìn chung, khi bạn lần lượt thanh toán được các khoản nợ cũng là lúc những áp lực tinh thần được giảm thiểu rõ rệt.

Con giáp tuổi Thân

Bước qua tháng 10/2026, đường tài lộc của tuổi Dậu vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Dậu trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân tuổi Dậu không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Con giáp tuổi Tý

Bước qua tháng 10/2026, tuổi Tý có một ngày tài chính rủng rỉnh. Bản mệnh nhận được khoản tiền lời lãi từ những khoản đầu tư hoặc gửi tiết kiệm từ trước đó. Thậm chí, một số người còn nhận được tiền may mắn do trúng số, trúng thưởng. Con giáp này nên có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý để lãi mẹ đẻ lãi con.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn là chuyện tình cảm của bản mệnh phát triển rất ổn định. Bản mệnh và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn, chính vì thế mà tần suất những cuộc tranh cãi giảm hẳn. Đôi bên luôn nghĩ cho đối phương trước tiên.

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