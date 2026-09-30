Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Mùi bị hung vận ngáng trở, có thể sẽ không đạt được những điều mình mong muốn. Vận trình tình duyên kém sắc, bản mệnh và đối phương không hiểu ý nhau nên xảy ra mâu thuẫn. Đôi bên cùng chịu tổn thương khi mà niềm tin vào đối phương dần mất đi.

Người độc thân chán nản với tình trạng hiện tại của mình. Tuổi Mùi muốn có người cùng chia sẻ tâm sự, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai có thể phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Có lẽ bản mệnh đã đặt ra những yêu cầu quá cao, xa rời thực tế nên việc tìm thấy một nửa là rất khó.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch, Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất lơ là trong công việc có thể mắc phải những lỗi sai không đáng có. Bạn có thể sẽ phải mất thêm nhiều thời gian và công sức để khắc phục vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế cần phải tỉnh táo hơn khi đưa ra những sự lựa chọn, không nên tham những mối đầu tư hứa hẹn lời lãi lớn. Trước khi đặt bút kí kết hợp đồng thì cần phải kiểm chứng thông tin rõ ràng.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch, Tương Hại giáng họa, người tuổi Hợi khó có thể tin tưởng bất cứ ai trong ngày hôm nay, thậm chí càng là kẻ niềm nở, tốt bụng với bạn lại càng là kẻ có mục đích không trong sáng. Thời điểm này, bạn chỉ có thể dựa vào sức của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh cũng dễ phải đối mặt với những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Tốt nhất, bạn nên có sự chuẩn bị sẵn sàng để tránh rơi vào tình trạng bối rối, không biết phải giải quyết vấn đề ra sao, để bản thân rơi vào cảnh hao tài tốn của.

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