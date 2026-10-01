Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 01/10/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két sau ngày 20/8 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Sau ngày 20/8 âm lịch, tuổi Thân khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Bản mệnh và nửa kia luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau như chính bản thân mình.

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Con giáp tuổi Ngọ 

Sau ngày 20/8 âm lịch, dưới tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của nhiều người nên việc khó khăn nào cũng hoàn thành. Người làm kinh tế có thể được người quen hoặc bạn bè giới thiệu thêm cho những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. 

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, phương diện tình cảm cũng đem tới cho bản mệnh nhiều niềm vui. Dù ở ngoài xã hội có phải chịu nhiều vất vả thì khi về đến nhà, bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Người nhà đem lại cho bạn nhiều động lực.

Con giáp tuổi Thìn 

Sau ngày 20/8 âm lịch, gười tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận nên chuyện làm ăn tiến triển vô cùng suôn sẻ trong ngày hôm nay. Dù là người mới chập chững bước vào lĩnh vực mới, bạn cũng sẽ được quý nhân chỉ điểm, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn. 

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt cấp trên nên được giao cho những nhiệm vụ thử thách năng lực. Tất nhiên, việc phải chịu đựng vất vả là không tránh khỏi, song công sức lao động của bản mệnh rồi sẽ được trả giá xứng đáng.

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