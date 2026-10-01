Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, tuổi Tỵ đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho tuổi Thân có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Tuổi Tỵ nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng tuổi Thân cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Con giáp tuổi Thân

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, tuổi Thân năng động, nhanh nhẹn hơn thường ngày. Con giáp này làm việc rất hiệu quả, có sự sáng tạo, không rập khuôn máy móc nên rất được trọng dụng. Điều đáng nói là cát tinh mang tới sự kiên trì đáng nể giúp con giáp này có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên cũng tiến triển tốt đẹp. Con giáp này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bản mệnh cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy, nhờ thế mà mối quan hệ lúc nào cũng có bầu không khí bình yên và hạnh phúc.

Con giáp tuổi Hợi

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, Tam Hợp độ mệnh, vận trình ngày mới của người tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh rất tỉnh táo và nhạy bén trước những thời cơ đến vào thời điểm này, nhờ đó có thể giành được lợi thế cho riêng mình. Bạn biết rằng mọi chuyện trên đời này không chỉ dựa vào may mắn mà phần lớn phụ thuộc vào chính sức mình nên luôn cố gắng không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng khởi sắc hơn nhiều. Bạn có sự phán đoán chuẩn xác, đưa ra những quyết định nhanh chóng khi nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, nhờ đón đầu xu hướng mà kiếm được bộn tiền về tay. Một khi bạn đã tập trung nỗ lực thì tiềm năng quả thật không đùa được.

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