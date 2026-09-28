Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 28/09/2026 18:30

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong tháng 10 dương lịch, người tuổi Dần đón nhận tin vui trên phương diện tình cảm. Người độc thân thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình và đưa ra được quyết định dứt khoát cho các mối quan hệ.

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Với người có đôi có cặp, quan hệ giữa hai bạn rất gần gũi và thắm thiết. Vì có nhiều quan điểm và suy nghĩ tương đồng nên hai người lúc nào cũng đưa ra được những quyết định thống nhất. Vợ chồng bạn là hậu phương vững chắc của nhau.

Thiên Ấn tương trợ, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng hết sức hanh thông. Bạn chăm chỉ, nghiêm túc với công việc nên được lãnh đạo đánh giá cao. Bạn có cơ hội được cất nhắc trong ngày hôm nay, không ai có thể dị nghị gì được.

Con giáp tuổi Thân 

Trong tháng 10 dương lịch, công việc của tuổi Thân khá êm đềm, những bản mệnh làm kinh doanh, tự do sẽ thành công hơn những người làm nghề khác. May mắn là những khó khăn của bản mệnh đã bắt đầu được giải quyết do có quý nhân giúp đỡ.

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi báo hiệu những khoản thu nhập lớn bắt đầu tìm về túi của bản mệnh, đặc biệt là những ai đang dốc sức cho công việc. Bản mệnh có cơ hội kiếm thêm tiền cải thiện thu nhập và nên chú ý nắm bắt để không bỏ lỡ nó.

Thời gian này đem lại sự may mắn cho tình duyên của con giáp này. Bản mệnh luôn cố gắng hết sức để lo cho tương lai của gia đình. Các cặp đôi khăng khít, mặn nồng, còn người độc thân có cơ hội tỏ tình với đối phương.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong tháng 10 dương lịch, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dậu gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. 

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của Tuổi Dậu trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

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