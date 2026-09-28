Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28/09/2026 14:30

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết lộc trời, làm ăn thuận lợi, tài lộc hanh thông trong tuần mới 28/9 đến 4/10/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, Thực Thần giúp cho tuổi Sửu trở nên thong thả hơn trong từng việc bạn làm. Nhiều người muốn học hỏi cách thức bạn làm việc, có thể nói, bạn truyền cảm hứng bằng cách trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người có thể luôn giữ cho mình tinh thần tích cực bất kể hoàn cảnh nào có thể xảy ra với mình. Thậm chí bạn còn biết cách thực hành chánh niệm, chấp nhận, ôm lấy và yêu thương những xúc cảm tiêu cực mà không phán xét.  

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, tuổi Tý được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Tý có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, nhờ Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Mão gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Nhờ có sự giúp đỡ, chỉ dẫn của những người giàu kinh nghiệm mà bạn có thể giải quyết được những bế tắc tồn tại từ trước đó trong công việc. 

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn cũng có những dấu hiệu tiến triển tích cực. Các kế hoạch bạn bắt tay vào làm từ trước đã dần đi vào guồng. Bạn không cần phải quá vất vả mà vẫn có thể thu được một khoản lời lãi khả quan.

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