Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 28/09/2026 15:30

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn khi cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9 này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Sau ngày 29/9, Thiên Tài che chở, con đường tài lộc của người tuổi Thân rất hanh thông, trôi chảy. Bạn có thể nhận được khoản lãi lời từ những mối đầu tư trước đó, vì vậy mà bạn không cần phải làm việc quá vất vả mà đồng tiền vẫn chảy về túi.

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số người có thể nhận được tiền đầu tư hoặc nhận khoản tiền thừa kế trong thời điểm này. Khi có tiền trong tay, hãy sử dụng vào những việc hữu ích, đừng phụ lòng của những người đã tin tưởng mình.

Kim sinh Thủy, phương diện tình cảm của bản mệnh cũng báo về nhiều tín hiệu tích cực. Con giáp này nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc mình. Hãy cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu kĩ hơn về nhau nhé.

Con giáp tuổi Ngọ 

Sau ngày 29/9, việc đang khá thuận lợi với tuổi Ngọ, bản mệnh thông minh và sáng suốt hơn trong mọi việc. Tuy nhiên, nếu muốn tiến nhanh hơn nữa thì bản mệnh cần xông pha thật mạnh dạn và không ngại khó ngại khổ.

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là đường tiền bạc của bản mệnh lại cực hưng vượng. Con giáp này tỉnh táo trước những cạm bẫy của kẻ gian, không ham kiếm tiền nhanh. Hôm nay, mọi thứ khá nhẹ nhàng, những chuyện liên quan tới tiền cũng thuận lợi hơn với bản mệnh.

Đường tình duyên của con giáp này đi lên. Khi yêu, bản mệnh có tư duy độc lập, biết cách tự đặt câu hỏi, chọn lọc những điều phù hợp nhất với mình. Những người độc thân cũng không cần vội vàng bởi những điều tốt đẹp nhất luôn cần phải có thời gian.

Con giáp tuổi Mão 

Sau ngày 29/9, tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Thìn thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay. 

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là Tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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