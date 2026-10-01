Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Thời điểm 9h15’ sáng 1/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,8 -143,8 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng giá mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 30/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin VOV , giá vàng hôm nay 1/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 140,8 triệu đồng/lượng; giá bán 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng giá mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng giá bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 30/9. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay có một số ít thương hiệu thay đổi. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 140 - 144 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Theo thông tin báo VietNamNet, lúc 7h sáng 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.155,2 USD/ounce (mua vào) và 4.157,2 USD/ounce (bán ra), giảm 0,9 USD/ounce, tương đương 0,02%.

Trong phiên, giá vàng biến động mạnh. Kim loại quý có thời điểm tăng lên 4.220 USD/ounce nhưng sau đó quay đầu giảm sâu, xuống mức thấp nhất khoảng 4.147 USD/ounce.

So với vùng đỉnh trong phiên, giá vàng đã mất hơn 60 USD/ounce và hiện dao động quanh 4.155 USD/ounce, cho thấy áp lực bán vẫn khá lớn sau khi không giữ được mốc 4.200 USD/ounce.

Tới 23h15 ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.159,1 USD/ounce (mua vào) và 4.161,1 USD/ounce (bán ra), giảm 22 USD/ounce, tương đương 0,53% so với mức tham chiếu trước đó.

Trong phiên, giá vàng biến động mạnh. Có thời điểm kim loại quý này vọt lên khoảng 4.220 USD/ounce, nhưng sau đó quay đầu giảm nhanh. Mức thấp nhất trong phiên được ghi nhận quanh 4.150 USD/ounce.

Diễn biến trên cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt sau khi giá vàng không giữ được vùng trên 4.200 USD/ounce. Từ đỉnh trong ngày, giá vàng đã mất khoảng 60 USD/ounce và đang giao dịch gần vùng thấp nhất phiên.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 3,3%, tương ứng giảm 145 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt cuối phiên 30/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 30/9 tăng 6 USD (+0,25%) lên 4.190 USD/ounce.

Vàng tăng nhẹ sau khi Mỹ công bố chỉ số tiêu dùng cá nhân hạ nhiệt, qua đó làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10.

Trước đó, vàng chịu áp lực khi kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp tháng 10 và tháng 12 gia tăng, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ đã nâng lãi suất trong cuộc họp giữa tháng 9.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ giảm bớt áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ ngay lập tức từ phía Fed. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc cao, đồng USD vẫn mạnh và giá dầu quay đầu tăng nhẹ đã kìm hãm đà phục hồi của vàng.

Tâm lý thị trường đã chuyển sang trạng thái ít diều hâu hơn sau khi báo cáo lạm phát PCE tháng 8 của Mỹ thấp hơn dự kiến, với PCE tổng thể tăng 0,3% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi PCE lõi tăng 0,2% so với tháng trước và 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập cá nhân tăng 0,2%, thu nhập khả dụng tăng 0,3% và chi tiêu tiêu dùng tăng 0,9%.

Các số liệu cho thấy áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi chi tiêu tiêu dùng vẫn duy trì khá mạnh.

Theo báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, số việc làm tăng 90.000 trong tháng 9, cao hơn dự kiến và mức 36.000 của tháng 8 sau điều chỉnh.

Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm trước khi dữ liệu PCE được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,2%. Lạm phát thấp hơn hỗ trợ giá vàng thông qua kỳ vọng lãi suất thấp hơn, nhưng chi tiêu mạnh mẽ và số lượng việc làm khu vực tư nhân ổn định hơn đã hạn chế sự phục hồi.