Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng, mua vào 137,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới tăng lên 10,6 - 12 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo T hanh Niên , Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1,4 triệu đồng/lượng, mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. ACB giảm 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 139,6 triệu đồng, bán ra 142,6 triệu đồng. Còn Công ty Mi Hồng không thay đổi so với ngày trước, mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 141,8 triệu đồng…

Lúc 7h ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco được niêm yết ở mức 4.123,2 USD/ounce ở chiều mua vào và 4.125,2 USD/ounce ở chiều bán ra.

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng thế giới sáng 29/9 ghi nhận hồi phục nhẹ sau nhịp giảm sâu trước đó, giao dịch quanh ngưỡng 4.123-4.125 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng 29/9 giảm rất mạnh, mất gần 4% chỉ trong một phiên. Kim loại quý có thời điểm rơi xuống 4.110 USD/ounce, thấp hơn hơn 170 USD so với mức tham chiếu trước đó.

Lúc 4h14 ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco được niêm yết ở mức 4.114,1 USD/ounce (mua vào) và 4.116,1 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng giảm tới 170,1 USD/ounce, tương đương 3,97%. Đây là mức giảm rất mạnh sau giai đoạn giá kim loại quý đứng ở vùng cao.

Lúc 21h30 ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.135 USD/ounce, giảm 151 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.181 USD/ounce.

Thị trường đang quay lại với kịch bản lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Các số liệu kinh tế tích cực, kỳ vọng lạm phát tăng và giá năng lượng đi lên đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Giới đầu tư hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm trong tháng 10 ở khoảng 68-70%. Chỉ số USD Index dao động quanh mức 101 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh 5,2%.

Tuần này, thị trường đón hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Nếu số liệu lạm phát hoặc thị trường lao động mạnh hơn dự báo, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tiếp tục tăng, gây sức ép lên giá vàng.

Diễn biến tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục tác động đến thị trường. Giá dầu Brent tăng hơn 3%, lên khoảng 108,30 USD/thùng. Dầu WTI ở mức 95,93 USD/thùng. Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định Mỹ sẽ công bố chỉ số giảm phát PCE tháng 8. Số liệu này có một số điều chỉnh về phương pháp tính, có thể khiến mức lạm phát được ghi nhận thấp hơn. Báo cáo việc làm tháng 9 cũng được dự báo yếu hơn tháng 8.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng dư địa tăng lãi suất của Fed có giới hạn do chi phí phục vụ nợ công Mỹ đang ở mức cao. Nhu cầu vàng vì thế có thể tiếp tục được hỗ trợ.