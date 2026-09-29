Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 29/09/2026 09:22

Hôm nay, ngày 29/9/2026 giá vàng thế giới giảm mạnh khi giá dầu tăng trở lại, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và thúc đẩy kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Trong nước vàng miếng tiêp tục "bốc hơi” 1,4 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1,4 triệu đồng/lượng, mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. ACB giảm 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 139,6 triệu đồng, bán ra 142,6 triệu đồng. Còn Công ty Mi Hồng không thay đổi so với ngày trước, mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 141,8 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng, mua vào 137,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới tăng lên 10,6 - 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới sáng 29/9 ghi nhận hồi phục nhẹ sau nhịp giảm sâu trước đó, giao dịch quanh ngưỡng 4.123-4.125 USD/ounce.

Lúc 7h ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco được niêm yết ở mức 4.123,2 USD/ounce ở chiều mua vào và 4.125,2 USD/ounce ở chiều bán ra.

Giá vàng thế giới sáng 29/9 giảm rất mạnh, mất gần 4% chỉ trong một phiên. Kim loại quý có thời điểm rơi xuống 4.110 USD/ounce, thấp hơn hơn 170 USD so với mức tham chiếu trước đó.

Lúc 4h14 ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco được niêm yết ở mức 4.114,1 USD/ounce (mua vào) và 4.116,1 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng giảm tới 170,1 USD/ounce, tương đương 3,97%. Đây là mức giảm rất mạnh sau giai đoạn giá kim loại quý đứng ở vùng cao.

Lúc 21h30 ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.135 USD/ounce, giảm 151 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.181 USD/ounce.

Thị trường đang quay lại với kịch bản lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Các số liệu kinh tế tích cực, kỳ vọng lạm phát tăng và giá năng lượng đi lên đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Giới đầu tư hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm trong tháng 10 ở khoảng 68-70%. Chỉ số USD Index dao động quanh mức 101 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh 5,2%.

Tuần này, thị trường đón hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Nếu số liệu lạm phát hoặc thị trường lao động mạnh hơn dự báo, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tiếp tục tăng, gây sức ép lên giá vàng.

Diễn biến tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục tác động đến thị trường. Giá dầu Brent tăng hơn 3%, lên khoảng 108,30 USD/thùng. Dầu WTI ở mức 95,93 USD/thùng. Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định Mỹ sẽ công bố chỉ số giảm phát PCE tháng 8. Số liệu này có một số điều chỉnh về phương pháp tính, có thể khiến mức lạm phát được ghi nhận thấp hơn. Báo cáo việc làm tháng 9 cũng được dự báo yếu hơn tháng 8.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng dư địa tăng lãi suất của Fed có giới hạn do chi phí phục vụ nợ công Mỹ đang ở mức cao. Nhu cầu vàng vì thế có thể tiếp tục được hỗ trợ.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Hôm nay, ngày 28/9/2026 giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh cùng kim loại quý thế giới. Vàng miếng SJC đang ở mức thấp nhất trong vòng một tháng qua.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 1 giờ 27 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn