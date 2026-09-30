Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, trong công việc, tuổi Dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình khiến ai nấy cũng nể trọng và nghe theo. Cơ hội không phải lúc nào cũng có nên con giáp này cần chủ động nắm bắt. Hơn nữa nếu biết đối nhân xử thế thì mới có thể thành công dễ dàng hơn.

Khoảng cách chính là điều mà cặp đôi nào cũng muốn có được sự gần gũi để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn một cách dễ dàng. Chính vì vậy tình yêu của tuổi Tuất và đối phương cần phải có ý chí mạnh mẽ và nghị lực rất lớn mới có thể vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Mão

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão có một ngày làm việc hanh thông, thuận lợi. Nhờ có cách nhìn nhận vấn đề tích cực mà bạn có thể dần dần tháo gỡ mọi rắc rối, thậm chí dẫn đường cho mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế có thể tìm ra hướng đi mới phù hợp với khả năng của mình, nhờ vậy mà bạn không cần quá vất vả vẫn có thể thu tiền rủng rỉnh. Bạn cũng không sợ đối thủ cạnh tranh.

Con giáp tuổi Thân

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, Thiên Ấn soi đường, người tuổi Thân xác định được mục tiêu tiếp theo cho mình. Bản mệnh không còn lơ là nữa mà tràn đầy quyết tâm cũng như tự tin để khẳng định giá trị bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Với người trẻ tuổi mới bước chân vào lĩnh vực mới, bạn nhận được sự chỉ dẫn của những người giàu kinh nghiệm hơn. Hãy luôn khiêm tốn lắng nghe, bạn sẽ biết thêm được nhiều kiến thức hữu ích, phục vụ cho công việc tương lai.

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