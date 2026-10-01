Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu khá hanh thông, có cơ hội thăng tiến rộng mở và được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp phải khó khăn gì cũng đều có thể giải quyết tốt mọi việc. Bản mệnh không có áp lực hay căng thẳng nào quá lớn.

Đường tài lộc của tuổi Sửu cũng tương đối tốt, nhìn chung là một ngày suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp này mải mê làm việc, ham kiếm tiền, làm việc cũng rất hiệu quả, nhưng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư, thời gian dành cho gia đình cũng như người yêu. Phương diện tình cảm của tuổi Sửu trong ngày hôm nay khá lý tưởng, nhân duyên đôi lứa êm đẹp, vợ chồng hài thuận, yêu thương nhau.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão có một ngày làm việc hanh thông, thuận lợi. Nhờ có cách nhìn nhận vấn đề tích cực mà bạn có thể dần dần tháo gỡ mọi rắc rối, thậm chí dẫn đường cho mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế có thể tìm ra hướng đi mới phù hợp với khả năng của mình, nhờ vậy mà bạn không cần quá vất vả vẫn có thể thu tiền rủng rỉnh. Bạn cũng không sợ đối thủ cạnh tranh. Người độc thân có nhiều mối quan hệ, hãy tận dụng cơ hội này mà lựa chọn cho mình một đối tượng phù hợp để tìm hiểu sâu hơn, biết đâu con giáp này lại cải thiện tình trạng lẻ bóng của mình.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu tự tìm ra cách vượt qua thử thách trước mắt, thậm chí bạn biến nguy cơ thành cơ hội, khẳng định được khả năng của mình. Chắc chắn cấp trên sẵn sàng dành cho bạn nhiều lời khen ngợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dù chinh phục được mục tiêu, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, cho mình là nhất. Xung quanh bản mệnh vẫn còn rất nhiều người đáng để học tập, vì thế hãy luôn quan sát và lắng nghe xung quanh, điều đó có ích cho tương lai của bạn đấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!