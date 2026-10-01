Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 1 tháng tới, Lục Hợp che chở giúp cho các mối quan hệ của tuổi Mão hôm nay trở nên hài hòa, dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, đời sống tình cảm ổn định, sẽ không có quá nhiều biến chuyển hoặc vấn đề nào khiến bạn phải lo lắng.

Trong tháng này sẽ là khoảng vui vẻ, thoải mái của tuổi Mão khi có Chính Ấn ghé thăm. Không những vậy mà điều bạn nghe hoặc học hỏi thêm được hỗ trợ rất nhiều cho sức sáng tạo của bạn trong thời gian này.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 1 tháng tới, tuổi Hợi đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Hợi được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 1 tháng tới, tuổi Thân nhanh chóng làm quen được với nội dung công việc hoặc với môi trường làm việc mới. Tính cách cởi mở, nhiệt tình khiến bản mệnh đi đâu cũng được mọi người chào đón.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng tiến triển thuận lợi như ý muốn. Bản mệnh có thể được khách hàng hoặc đối tác thân thiết giới thiệu thêm cho những mối làm ăn triển vọng. Con giáp này nên căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của bản thân để đón nhận cơ hội.

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