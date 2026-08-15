3 sai lầm cần tránh khi ăn khoai lang, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 15/08/2026 05:00

Khoai lang vốn được ví như thực phẩm vàng cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin A, C và các chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ăn khoai lang đúng cách. Nhiều thói quen quen thuộc hằng ngày vô tình biến loại củ bổ dưỡng này thành "mối họa" cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Khoai lang là một nguồn ít chất béo chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Đặc biệt giàu vitamin, đặc biệt là vitamin A, chất xơ và chất chống oxy hóa, khoai lang nên được coi là một bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống của bạn.

3 sai lầm cần tránh khi ăn khoai lang, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe

Với nguồn dinh dưỡng đa dạng này, khoai lang chính là thực phẩm không thể thiếu cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Khoai lang không chỉ đảm bảo nguồn năng lượng mà còn hỗ trợ sức khỏe hệ tim mạch và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Cải thiện thị lực: Beta-carotene - một dạng của vitamin A trong củ khoai lang có khả năng cải thiện thị lực và bảo vệ mắt khỏi tác động tiêu cực của các tác nhân gây hại trong ánh sáng mặt trời.

Hỗ trợ hệ miễn dịch: Vitamin C và chất xơ trong củ khoai lang đỏ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại viêm nhiễm và các bệnh lý do suy yếu hệ miễn dịch gây nên.

Giảm nguy cơ tiểu đường: Chỉ số đường huyết trong củ khoai lang thấp hơn so với khoai tây nên sẽ giúp kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ tiểu đường type 2.

Tăng cường sức đề kháng: Vitamin C và chất chống oxy hóa có trong khoai lang giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa các bệnh lý gây nên bởi tác động của các gốc tự do.

3 sai lầm cần tránh khi ăn khoai lang, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp năng lượng: Vitamin nhóm B trong củ khoai lang giúp cơ thể tạo ra năng lượng từ cho sức khỏe tinh thần và khả năng vận động của cơ bắp.

Chất xơ cho hệ tiêu hóa: Chất xơ trong củ khoai lang cải thiện quá trình tiêu hóa và duy trì sự cân bằng nước đường ruột nên giảm nguy cơ bị táo bón.

Ăn khoai lang nhiều có tốt không?

Ngay cả khi bạn không phải là một người ưa thích việc ăn khoai lang, đừng lo lắng, bạn sẽ cảm thấy hứng thú sau khi hiểu tác dụng của ăn khoai lang hàng ngày như thế nào. Nhìn chung, lợi ích sức khỏe của việc ăn khoai lang lớn hơn bất kỳ nhược điểm nào. Có rất nhiều cách bạn có thể kết hợp khoai lang vào chế độ ăn uống của mình - và có rất nhiều lý do tại sao bạn nên làm như vậy. Từ việc ngăn ngừa ung thư đến giảm viêm và dễ tiêu hóa để giữ cho làn da của bạn trông trẻ hơn, rất nhiều lý do để ăn khoai lang.

3 sai lầm cần tránh khi ăn khoai lang, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3 sai lầm cần tránh khi ăn khoai lang

Ăn khoai lang thay thế hoàn toàn bữa ăn chính

Ăn khoai lang thay thế hoàn toàn bữa ăn chínhKhoai lang là thực phẩm hỗ trợ giảm cân rất tốt, nhưng dùng nó để thay thế hoàn toàn cơm và các thực phẩm khác trong thời gian dài lại là một sai lầm nghiêm trọng. Dù giàu chất xơ và micronutrient, khoai lang lại rất thiếu đạm (protein) và chất béo thiết yếu. Việc ăn kiêng lệch lạc này khiến cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn đến tình trạng suy nhược, mất cơ bắp, rụng tóc và rối loạn nội tiết tố.

Chiên, rán khoai lang ngập trong dầu mỡ

Khoai lang nướng hay luộc có chỉ số đường huyết và calo khá thấp, nhưng nếu bạn chế biến bằng cách chiên ngập dầu (như khoai lang chiên giòn, lắc xí muội...), giá trị sức khỏe của nó sẽ đảo ngược hoàn toàn. Dầu mỡ ở nhiệt độ cao làm tăng vọt lượng calo và chất béo chuyển hóa (transfat), biến món ăn lành mạnh thành nguyên nhân gây tích mỡ, tăng cân nhanh chóng và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

3 sai lầm cần tránh khi ăn khoai lang, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn khoai lang cùng lúc với thực phẩm tương khắc

Sự kết hợp thực phẩm thiếu khoa học có thể gây ra những phản ứng hóa học không tốt trong dạ dày. Chẳng hạn, ăn khoai lang chung với quả hồng sẽ khiến axit trong khoai lang kết hợp với tannin và pectin trong quả hồng, dễ tạo thành sỏi lắng đọng trong dạ dày. Tương tự, kết hợp khoai lang với các món quá chua như dưa muối hay cà chua cũng kích thích dạ dày tiết quá nhiều axit, gây đau bụng và tiêu chảy.

Ăn một củ khoai lang mỗi ngày có tác dụng gì?

Ăn một củ khoai lang mỗi ngày có tác dụng gì?

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc được nhiều người yêu thích, vậy mỗi ngày ăn một củ khoai lang có tác dụng gì?

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