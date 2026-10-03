Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 03/10/2026 10:02

Hôm nay, ngày 3/10/2026, giá vàng thế giới chốt tuần tiếp tục đà suy yếu. Trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn đồng/lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet, đầu phiên giao dịch cuối tuần (3/10), vào lúc 8h23', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay cũng hạ 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn đầu phiên hôm nay niêm yết ở mức 139,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Chốt phiên giao dịch ngày 2/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm nhẹ 6 USD so với hôm qua, xuống 4.139,8 USD/ounce. Nền kinh tế Mỹ tạo ra ít việc làm hơn nhiều so với dự báo trong tháng 9 đã làm giảm kỳ vọng về việc ngân hàng trung ương nước này sẽ nâng lãi suất. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố vào ngày 2.10, số việc làm phi nông nghiệp tăng 29.000 sau khi điều chỉnh theo mùa trong tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. Các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát trước đó dự báo nền kinh tế tạo thêm 84.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%. Không chỉ số liệu tháng 9 yếu, số việc làm tháng 8 còn được điều chỉnh giảm, với mức tăng mới được xác định là 133.000 việc làm...

Số liệu lạm phát mới nhất thấp hơn dự kiến, cùng với việc ít nhất hai quan chức cấp cao phản đối một đợt tăng lãi suất khác trong tháng 10, đã củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này. Theo công cụ CME FedWatch, nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 chỉ khoảng 22%, giảm mạnh so với khoảng 70% hồi đầu tuần. Dù điều này có thể phần nào hỗ trợ kim loại quý nhưng đồng bạc xanh vẫn ở mức cao khiến nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng triển vọng khá ảm đạm và giá vàng có thể tiếp tục giảm nếu chu kỳ tăng lãi suất được nối lại...

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