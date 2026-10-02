Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Theo hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, con rắn cuộn mình quanh các bộ phận của chiếc xe máy, khiến chủ xe và những người xung quanh không khỏi lo lắng. Người dân địa phương ban đầu tìm cách xua con vật ra ngoài bằng cách dùng gậy tác động vào xe và đổ nước vào khu vực động cơ.
Video 16:30 02/10/2026

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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