Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, Tam Hợp cục chống lưng, tuổi Thìn gặp không ít may mắn trong hôm nay, có lợi cho việc triển khai các kế hoạch công việc, làm ăn quan trọng. Bạn làm việc với tinh thần dâng cao và tràn năng lượng, sẵn sàng xông xáo với mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Vận trình tài lộc cũng có tín hiệu rất khả quan và dư dả. Con giáp này không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình muốn nhờ khoản thu nhập ổn định từ công việc chính.

Cát khí còn giúp đường tình duyên của con giáp này sẽ rất suôn sẻ. Giữa các cặp vợ chồng có sự cảm thông, thấu hiểu lẫn nhau nên tình cảm gia đình luôn yên ấm, hạnh phúc. Các cặp đôi đang yêu đều rất coi trọng mối quan hệ của cả hai nên luôn cố gắng để mang đến những điều tốt nhất cho nửa kia của mình.

Con giáp tuổi Dậu

Từ ngày 2/10 đến 12/10, tuổi Dậu được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Ảnh minh họa: Internet

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, tuổi Dậu không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Đường tài lộc của tuổi Dậu có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ ngày 2/10 đến 12/10, vận tài lộc của tuổi Tỵ có những bước tiến đáng kể. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên được thưởng nóng. Người làm kinh tế nhận được tiền từ các khoản đầu tư trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn có một ngày tràn đầy niềm vui. Người độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng triển vọng, thậm chí, bản mệnh còn có thiện cảm với đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn trò chuyện, kéo gần khoảng cách với người đó.

Với người đã lập gia đình, bản mệnh và người ấy có thể tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ. Dù ở bên nhau đã lâu nhưng quan hệ giữa hai người luôn luôn khăng khít, đó là điều khiến mọi người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ.

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