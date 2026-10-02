Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi trong những ngày này nhờ có Tam Hội thúc đẩy. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực mới mẻ.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân. Đây chính là cơ hội tốt để bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, khắc phục những vướng mắc ở hiện tại và giúp ích cho công việc sau này.

Con giáp tuổi Thân

Từ nay đến ngày 10/10/2026, khi sức sáng tạo được thăng hoa thì đây chính là thời gian thích hợp cho tuổi Thân có những mạo hiểm trong đời sống. Hãy đi theo những ý tưởng của mình, nhưng cần có sự điều chỉnh hành động phù hợp thực tế, bản mệnh sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và ý nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp này tháo gỡ được phần nào khó khăn trong hôm nay khi phải liên tục đối mặt với rắc rối. Có thể có người hiểu được tình hình này của bản mệnh và đưa ra những gợi ý phù hợp.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ nay đến ngày 10/10/2026, may mắn được Lục Hợp nâng đỡ, vận trình ngày mới của người tuổi Tý nhìn chung khá suôn sẻ. Bản mệnh có tinh thần làm việc khá vững vàng, càng làm càng hăng say vì đã tìm ra được cách thức hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Tý có thể nghĩ đến việc đầu tư vào các lĩnh vực mới mẻ vì đang có cát tinh hậu thuẫn nên có thể giành được nhiều ưu thế. Song tốt nhất bản mệnh nên tránh xa những việc làm ăn phi pháp, trò chơi đỏ đen vì càng lún sâu càng dễ gặp nguy hiểm và tổn thất nặng nề hơn.

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