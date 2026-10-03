Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Sửu giúp bản mệnh thêm tự tin trong các kế hoạch công việc của mình. Con giáp này có thể tìm được những cơ hội phát triển cho mình nhờ vào năng lực của chính bản thân, chẳng dựa dẫm bất cứ ai.

Trong thời gian này, bạn có thể nhận được những đánh giá tốt về cơ hội thăng tiến, vì thế khả năng có được nguồn tài lộc tốt nhất. Ở thời điểm này, bạn cũng nên có những tính toán kỹ hơn thay vì làm việc theo cảm tính thì vận trình cũng sẽ trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Chuyện hợp tác làm ăn cũng khá tốt, nhân duyên khá vượng nên tuổi Sửu có thể xem xét để tiến hành. Cơ hội tốt như thế này không có nhiều, đừng chần chừ mà để lỡ mất. Tiền bạc thu được sẽ không ít đâu. Dù vậy bạn cũng cần phải tỉnh táo để không mạo hiểm quá mức, biến mình thành kẻ tham lam quá.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi 2 ngày cuối tuần, tuổi Dần làm việc hết mình, sáng tạo và hiệu quả. Bản mệnh đưa ra nhiều ý kiến đóng góp hữu ích cho tình hình chung, cùng tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Công sức của bản mệnh là không nhỏ và chắc chắn cấp trên cũng nhìn ra rõ ràng, dành cho bản mệnh đánh giá xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh ở thời điểm này cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào. Khi có cơ hội, bản mệnh đừng nên chần chừ kẻo bị đối thủ đoạt mất.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày cuối tuần, vận trình tốt đẹp đang chờ đón tuổi Dậu, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho tuổi Dậu.

Không những thế, trong thời gian này tuổi Dậu còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy.

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