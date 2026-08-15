Sau tin đồn tái hôn, cuộc sống Lý Á Bằng khiến công chúng chú ý

Sao quốc tế 15/08/2026 11:03

Sau ly hôn, Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ vẫn duy trì cách ứng xử khá hòa nhã. Nam diễn viên dành thời gian cho con mỗi khi trở về Bắc Kinh, trong khi Hải Hà Kim Hỷ cũng đưa Hạ Hạ đến Vân Nam thăm cha. Những khoảnh khắc gia đình này vô tình khiến công chúng hiểu lầm về khả năng hai người tái hôn.

Tháng 4/2026, hình ảnh Lý Á Bằng xuất hiện cùng con gái Hạ Hạ và Hải Hà Kim Hỷ tại Bắc Kinh khiến mạng xã hội Trung Quốc dấy lên nghi vấn hai người có thể tái hợp. Tuy nhiên, Hải Hà Kim Hỷ sau đó nhanh chóng phủ nhận. Cô khẳng định cả hai không có kế hoạch quay lại và mối quan hệ hiện tại chủ yếu xoay quanh việc cùng chăm sóc con gái.

Sau ly hôn, Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ vẫn duy trì cách ứng xử khá hòa nhã. Nam diễn viên dành thời gian cho con mỗi khi trở về Bắc Kinh, trong khi Hải Hà Kim Hỷ cũng đưa Hạ Hạ đến Vân Nam thăm cha. Những khoảnh khắc gia đình này vô tình khiến công chúng hiểu lầm về khả năng hai người tái hôn.

Thay vì tiếp tục phản hồi về đời tư, Lý Á Bằng tập trung vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là lĩnh vực thiện nguyện. Nam diễn viên hiện quan tâm đến kế hoạch xây dựng cơ sở mới của Bệnh viện Nhi Thiên thần Diên Nhiên tại Bắc Kinh. Đây là nơi hỗ trợ trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng.

Sau tin đồn tái hôn, cuộc sống Lý Á Bằng khiến công chúng chú ý - Ảnh 1

Theo thông tin được chia sẻ, bệnh viện từng gặp khó khăn về địa điểm và phải rời cơ sở cũ. Lý Á Bằng cho biết hoạt động hỗ trợ trẻ em sẽ tiếp tục tại địa điểm mới, đồng thời kỳ vọng cơ sở này có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị trong thời gian tới.

Đầu tháng 8/2026, câu chuyện của Hồ Tâm Dao, một cô gái ở Trùng Khánh mắc bệnh hiếm, cũng khiến công chúng chú ý. Cô từng được biết đến qua hình ảnh tự lau vết máu sau khi nôn ra máu trên tàu điện ngầm. Trong quá trình điều trị, Hồ Tâm Dao quyết định quyên góp 99.999 NDT cho quỹ thiện nguyện liên quan đến hoạt động của Lý Á Bằng.

Biết câu chuyện, Lý Á Bằng được cho là rất xúc động. Anh dùng danh nghĩa cá nhân quyên góp thêm 99.999 NDT thông qua Hội Chữ thập đỏ Trùng Khánh để hỗ trợ chi phí điều trị và sinh hoạt cho Hồ Tâm Dao, đồng thời đóng góp một khoản tương tự cho nhóm hỗ trợ bệnh nhân của cô.

Sau tin đồn tái hôn, cuộc sống Lý Á Bằng khiến công chúng chú ý - Ảnh 2

Hoạt động thiện nguyện đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Lý Á Bằng. Từ năm 2006, anh cùng những người đồng hành xây dựng Quỹ Thiên thần Diên Nhiên nhằm giúp đỡ trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng. Sau gần 20 năm, dự án này vẫn được nam diễn viên duy trì bất chấp những thăng trầm trong sự nghiệp kinh doanh và đời tư.

Vì vậy, sau những đồn đoán về chuyện tái hôn, sự chú ý dành cho Lý Á Bằng dần chuyển sang một khía cạnh khác. Thay vì những câu chuyện tình cảm, nam diễn viên đang cho thấy sự bền bỉ với hoạt động thiện nguyện mà anh đã theo đuổi trong gần hai thập niên.

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