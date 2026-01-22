Vợ cũ Lý Á Bằng tiết lộ gây xúc động: 'Một người cha vĩ đại, một người cha rất cừ'

Trước nhiều câu hỏi của khán giả, người mẫu cho biết hai người giữ liên lạc thường xuyên. Chỉ cần có thời gian rảnh, Lý Á Bằng đều tới đón con gái - Hạ Hạ - đi chơi. Nhưng hiện tài tử quá bận, lịch livestream bán hàng tới trước mùng một Tết Âm lịch 2026.

Mới đây, khi livestream tối 19/1, Hải Hà Kim Hỷ nhận hàng loạt câu hỏi liên quan Lý Á Bằng như: "Hai người có liên lạc với nhau không?", "Anh chị tái hôn đi, chúng tôi sẽ ủng hộ anh chị", "Sức khỏe Lý Á Bằng hiện như thế nào?", "Lý Á Bằng là người tốt, chị hãy quay lại với anh ấy đi".

Cô nói cả hai "đều ổn" sau ly hôn. Kim Hỷ mừng cho chồng cũ vì hiện anh được nhiều người quan tâm và chúc phúc. Người mẫu nói: "Nhiều năm qua, cuộc sống của anh ấy thực sự không dễ dàng. Anh ấy không than vãn và không kể công. Hạ Hạ có một người cha vĩ đại, một người cha rất cừ. Sau này lớn lên, con hiểu những điều anh ấy làm, chắc chắn sẽ thấy tự hào".

Người đẹp và Lý Á Bằng đăng ký kết hôn năm 2022, con gái chào đời cùng năm. Khi mới cưới, Hải Hà Kim Hỷ hiếm xuất hiện công khai, chủ yếu chăm lo gia đình, con nhỏ. Năm 2023, Á Bằng thành tâm điểm chú ý của khán giả Trung Quốc khi tòa án công bố tài tử bị cưỡng chế trả nợ 40 triệu nhân dân tệ (5,5 triệu USD).

Bấy giờ, Á Bằng thừa nhận lâm hoàn cảnh lao đao, túng quẫn vì số tiền anh cần trả không phải chỉ 40 triệu tệ. Những năm qua, công ty về đầu tư, bất động sản của Lý Á Bằng làm ăn không sinh lời, anh gồng mình để duy trì vận hành. Diễn viên nợ lương nhiều nhân viên, được họ đồng ý cho trả dần.

Hải Hà Kim Hỷ cho biết chung sống với nhau, cô hiểu hơn ai hết tình cảnh Lý Á Bằng đối mặt, muốn gánh vác cùng bạn đời. Cô xây dựng kênh trên Douyin, đăng video về lối sống, nuôi dạy trẻ, dần thu hút người theo dõi, từ đó được mời quảng cáo mỹ phẩm, đồ dùng em bé và đồ gia dụng, trường mầm non. Tiếp đó, Hải Hà Kim Hỷ livestream bán hàng để có thêm thu nhập. Vợ chồng thường xa cách nhiều tháng, có giai đoạn 8 tháng không gặp vì ưu tiên làm việc trả nợ. Năm ngoái, Hải Hà Kim Hỷ một mình tìm thuê căn hộ rẻ tiền hơn để cùng con gái dọn đến ở.

Dù vừa làm việc vừa một mình chăm con, Hải Hà Kim Hỷ chưa bao giờ trách móc Lý Á Bằng, luôn thể hiện sự ủng hộ, bênh vực anh. Tháng 10/2025, cả hai thông báo ly hôn, Hải Hà Kim Hỷ chăm sóc con gái, cha mẹ cùng thực hiện nghĩa vụ nuôi con.

Hiện, Lý Á Bằng là tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc, được truyền thông gọi là hiện tượng xã hội. Từ chỗ bị nhiều người coi là "kẻ nợ nần, bất tài", Lý Á Bằng được khen ngợi vì kiên trì làm từ thiện 20 năm. Bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên mà anh sáng lập, quản lý, phẫu thuật miễn phí hơn 16.000 ca sứt môi và hở hàm ếch cho trẻ nghèo. Hàng trăm phụ huynh của trẻ mắc dị tật đăng video cảm ơn Lý Á Bằng và đội ngũ bác sĩ, cho biết họ được chăm sóc chu đáo, được bệnh viện chi trả phí đi lại, sinh hoạt khi đến Bắc Kinh chữa trị.

Những video "người thật, việc thật" làm hàng triệu khán giả cảm động, nhận ra sự kiên trì, tấm lòng lương thiện của Lý Á Bằng. Hàng trăm nghìn người quyên góp tiền để bệnh viện tiếp tục vận hành. Ngoài ra, khán giả đổ xô xem Lý Á Bằng livestream bán hàng, mua các sản phẩm anh bán, một số thương hiệu thông báo cháy hàng.