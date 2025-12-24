Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên kỳ tích sau bao năm kinh doanh chỉ lỗ không lãi

Ở tuổi 53, Lý Á Bằng lại có màn lội ngược dòng cực ấn tượng. Trang 163 cho biết, doanh số của công ty Lý Á Bằng đã đạt con số ấn tượng 7 tỷ NDT (26.169 tỷ đồng) chỉ trong vòng một năm. Chưa rõ mức lợi nhuận mà Lý Á Bằng thu được từ việc kinh doanh là bao nhiêu nhưng tài tử họ Lý vực dậy mạnh mẽ từ vũng bùn nợ nần khiến dân tình xuýt xoa không thôi, nhất là khi tình trạng hôn nhân của anh không mấy êm đẹp, vừa mới ly hôn với vợ hoa hậu được vài tháng.

Cách đây không lâu, cô con gái nuôi bị mất hai chân trong trận động đất Tứ Xuyên 2008 và được Lý Á Bằng giúp đỡ suốt 17 năm qua đã gây xúc động khi viết tâm thư thổ lộ lòng biết ơn với chàng "Lệnh Hồ Xung" và còn gọi anh là "vị trưởng bối mà con kính trọng nhất". Điều này khiến khán giả vô cùng nể phục trước nghĩa cử cao đẹp của Lý Á Bằng và dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho anh.

Lý Á Bằng là một trong những gương mặt nam chính tiêu biểu của vũ trụ phim Kim Dung, ghi dấu ấn mạnh mẽ với những bộ phim như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu. Sau khi rời khỏi làng giải trí, Lý Á Bằng từng được ngưỡng mộ vì hình ảnh "soái ca trí thức" dám bỏ danh vọng để theo đuổi con đường kinh doanh. Đáng tiếc, những dự án anh đầu tư lần lượt thất bại, để lại hậu quả nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Vì làm ăn thua lỗ, tài tử Anh Hùng Xạ Điêu từng sở hữu gia tài 1 tỷ NDT (3.742 tỷ đồng) nay mất hết biệt thự, siêu xe, phải thuê nhà sống tạm và gánh khoản nợ lên tới 1.500 tỷ đồng. Anh thậm chí còn bị liệt vào danh sách người thất tín từ năm 2023, không thể vay tiền, thậm chí không được đi máy bay vì trả nợ không đúng hẹn. Theo Lý Á Bằng, cảnh nợ nần chồng chất khiến tình trạng sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống của anh đều giảm sút. Cũng may giờ đây, việc kinh doanh của nam diễn viên đã khởi sắc, khiến người hâm mộ cũng mừng thay cho anh.

Về đời tư, Lý Á Bằng từng đổ vỡ hôn nhân với Thiên hậu Vương Phi và có một cô con gái bị hở hàm ếch bẩm sinh tên là Lý Yên. Hiện tại, cô bé đã hoàn thành việc phẫu thuật chữa trị, trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều, thỉnh thoảng còn giúp bố livestream bán hàng.

Năm 2022, Lý Á Bằng về chung nhà với nàng Hoa hậu Ảnh kém 19 tuổi Hải Hà Kim Hỷ và đón ái nữ thứ hai trong niềm vui vỡ òa. Tuy nhiên, sau 3 năm gắn bó, tháng 10 vừa qua, cặp đôi này đã đăng tải thông báo xác nhận đã chính thức chấm dứt mối quan hệ vợ chồng khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.