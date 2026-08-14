Uống mật ong đã lâu nhưng bạn đã biết uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất chưa?

Dinh dưỡng 14/08/2026 05:00

Với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và giàu dưỡng chất tự nhiên, mật ong không chỉ giúp cải thiện hệ miễn dịch mà còn làm đẹp da hiệu quả. Tuy nhiên, uống mật ong lúc nào tốt nhất để cơ thể hấp thụ tối đa lại là điều không phải ai cũng rõ.

Mật ong là chất lỏng, có vị ngọt, được lấy trực tiếp từ sáp ong do các ong thợ thu thập từ các loại hoa. Có hàng trăm loại mật ong khác nhau về màu sắc, mùi và hương vị.

Uống mật ong đã lâu nhưng bạn đã biết uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần chính của loại chất lỏng này là đường, hỗn hợp các axit amin, các loại vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm và các chất chống oxy hóa. Không chỉ được sử dụng như một thực phẩm làm ngọt tự nhiên, làm đẹp tự nhiên, mật ong còn có công dụng như một loại thuốc quý.

Buổi sáng sau khi thức dậy

Uống một cốc nước ấm pha mật ong vào buổi sáng sau khi thức dậy là thói quen rất tốt cho sức khỏe. Mật ong giúp làm sạch đường ruột, loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể qua một đêm dài đồng thời cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể, giúp bạn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng cho ngày mới.

Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Mật ong kích thích sản xuất dịch vị dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Bạn có thể pha 1-2 thìa cà phê mật ong nguyên chất với nước ấm, uống sau khi thức dậy khoảng 30 phút - 1 tiếng.

Uống mật ong trước khi ngủ

Enzym trong mật ong có tác dụng điều hòa hệ thần kinh, giúp bạn giảm bớt căng thẳng sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Với một cốc mật ong trước khi ngủ, bạn sẽ dễ dàng vào giấc hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn. Đặc biệt, sử dụng mật ong để điều hòa giấc ngủ còn không mang lại tác dụng phụ nào, rất tốt cho sức khỏe.

Uống mật ong đã lâu nhưng bạn đã biết uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong mật ong có hàm lượng glucozo rất cao, tạo điều kiện cho những trao đổi diễn ra trong tế bào các mô. Bởi vậy, nó có tác dụng cực tốt đối với việc giải độc gan. Một cốc mật ong trước khi ngủ tốt cho hoạt động của gan suốt cả đêm.

Trước hoặc sau khi tập thể dục

Mật ong cung cấp năng lượng nên người tập thể dục thể thao có thể sử dụng trước hoặc sau quá trình tập luyện. Uống mật ong trước khi tập sẽ giúp tăng cường hiệu suất tập luyện. Mật ong cung cấp carbohydrate giúp bổ sung năng lượng cho hoạt động cơ bắp, tăng sức bền và giảm mệt mỏi.

Trong khi đó, uống mật ong sau khi tập giúp phục hồi cơ bắp, giảm đau nhức. Bạn có thể pha 1 thìa mật ong với nước ấm và uống trước khi tập hay sau khi tập 30 phút.

Lưu ý khi sử dụng mật ong

Tốt nhất nên sử dụng mật ong nguyên chất để nhận được nhiều chất dinh dưỡng nhất. Mật ong tốt cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng, mỗi ngày chỉ dùng 2-3 thìa cà phê. 

Uống mật ong đã lâu nhưng bạn đã biết uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ dưới 1 tuổi không nên sử dụng mật ong.

Người bị tiểu đường, người bị dị ứng với phấn hoa nên cẩn trọng khi sử dụng mật ong. Người bị bệnh cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định sử dụng mật ong mỗi ngày.

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