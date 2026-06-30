Thấy người ăn xin nên ném cho đồng bạc lẻ, tôi sốc khi anh ta ngẩng mặt lên nhìn

Tâm sự 30/06/2026 21:00

Sau khi ly hôn, tôi đi học thêm về làm đẹp rồi mở một spa nhỏ. May mắn được nhiều người ủng hộ nên sau 3 năm, tôi đã mở thêm vài cơ sở, cộng với việc đào tạo học viên giúp thu nhập của tôi tăng lên đáng kể.

Trước khi có được như ngày hôm nay, tôi đã từng trải qua rất nhiều biến cố. 23 tuổi, tôi đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Mọi thứ không dễ dàng như những gì tôi nghĩ, mẹ chồng khó tính, lại hay soi mói. Còn chồng cũ của tôi thì quá gia trưởng và bảo thủ. Anh ta chỉ biết nghe lời mẹ, đến nỗi vợ có bầu cũng lôi ra giở trò vũ phu.

Khi tôi sảy thai, mẹ đẻ lên chăm được 3 ngày. Sau đó, tôi phải làm đủ các công việc trong nhà mà chẳng có ai phụ giúp. Đã vậy còn bị mẹ chồng nói là gái độc không con. Bị dồn đến bước đường cùng, tôi quyết định dứt áo ra đi. 

Còn nhớ vào ngày ra tòa, chồng cũ tranh giành với tôi từ cái máy giặt. Đúng là chỉ những lúc không còn là vợ chồng mới hiểu được tình nghĩa của nhau. Đến phút ấy, tôi cũng chẳng còn mặn mà gì nữa, chấp nhận cho anh ta toàn bộ tài sản.

Thấy người ăn xin nên ném cho đồng bạc lẻ, tôi sốc khi anh ta ngẩng mặt lên nhìn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi đi học thêm về làm đẹp rồi mở một spa nhỏ. May mắn được nhiều người ủng hộ nên sau 3 năm, tôi đã mở thêm vài cơ sở, cộng với việc đào tạo học viên giúp thu nhập của tôi tăng lên đáng kể. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã có nhà, có xe và một số tiền nhỏ trong tài khoản tiết kiệm.

Hôm vừa rồi, khi đang dừng đèn đỏ, tôi gặp một người đàn ông đi ăn xin. Thú thật lúc đó tôi cảm thấy rất lạ, trông anh ta lành lặn, sức dài vai rộng, vậy mà lại đi làm nghề ăn xin. Khi anh ta đến xe của mình, tôi hạ kính xuống rồi bỏ 50 ngàn đồng vào chiếc nón rách. Lúc anh ta nói lời cảm ơn, tôi nghe giọng nói quen thuộc và nhận ra ngay là chồng cũ. Tôi hỏi lại: "Anh Hùng, có phải anh Hùng không?".

Nghe tôi nói đúng tên, anh ta ngẩng đầu lên. Hai người chạm mặt, chồng cũ của tôi xấu hổ quá nên vội vàng bỏ chạy. Còn tôi thì rời đi với biết bao suy nghĩ. Sau khi trở về, tôi dò hỏi một người hàng xóm cũ mới biết. Anh ta nghe lời mẹ cưới một cô vợ mới về nhà, cuối cùng lại bị cô ta lừa, cuỗm hết toàn bộ tài sản. Nghe xong, tôi vừa thấy hả hê vừa thấy xót xa. Đúng là ở đời chẳng nên nói trước điều gì, nhân quả cũng không chừa một ai, chồng cũ của tôi chính là ví dụ...

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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