Giá vàng hôm nay, ngày 30/6/2026: Vàng miếng SJC giảm mạnh

Hôm nay, ngày 30/6/2026, giá vàng thế giới đi xuống xuất phát từ đà tăng của lãi suất trái phiếu và chứng khoán Mỹ. Vàng miếng SJC đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 143,5 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 146 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng mỗi lượng vàng bán ra, còn 145 triệu đồng, mua vào giữ nguyên 143 triệu đồng... Mức trượt giảm của vàng trong 2 ngày đầu tuần khiến những người mua vàng cuối tuần trước nay lỗ khoảng 5,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm từ 1,5 - 2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 142,9 triệu đồng, bán ra 145,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng…

Giá vàng SJC trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 30-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay dao động trong vùng 4.015 USD/ounce, giảm khoảng 55 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.070 USD/ounce.

Sự sụt giảm của giá vàng xuất phát chủ yếu từ đà tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,1%, trong khi Dow Jones đóng cửa trên mốc 52.000 điểm, lập kỷ lục mới.

Nhiều người đã tập trung vốn vào cổ phiếu, khiến dòng tiền chảy vào vàng bị hạn chế. Giá vàng hôm nay sụt giảm là tất yếu.

Thay vì đóng vai trò tài sản trú ẩn an toàn truyền thống trước căng thẳng Mỹ - Iran, vàng bị giao dịch chủ yếu như những tài sản nhạy cảm với lãi suất.

Các nhà giao dịch lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ lâu hơn dự kiến.

Điều này đã đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,4%, đồng thời sự phục hồi của giá dầu làm tăng áp lực lạm phát, khiến nhà đầu tư ưu tiên vốn cho kênh lãi suất hơn là vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/6/2026: Vàng SJC tiếp tục hạ nhiệt Hôm nay, ngày 29/6/2026, giá vàng giảm đồng loạt ở nhiều thương hiệu theo đà suy yếu của giá thế giới. Trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn hạ 500 nghìn đồng/lượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-3062026-vang-mieng-sjc-giam-manh-763168.html