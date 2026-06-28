Giá vàng hôm nay, ngày 28/6/2026: Người mua liên tục thua lỗ

Hôm nay, ngày 28/6/2026, giá vàng trong nước bật tăng sau một tuần nhưng người mua vẫn chịu lỗ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 28/6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Dù vàng tăng nhưng chênh lệch giá mua - bán đang neo ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần vẫn bị lỗ 1,7 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với đầu tháng 6 khi giá bán ra 159 triệu đồng thì người mua vàng miếng đến nay cũng chịu lỗ 13,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 1,3 đồng sau một tuần khi mua vào lên 145,4 triệu đồng và bán ra 148,4 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại SJC từ đầu tháng 6 đến nay cũng bị lỗ như vàng miếng.

Giá vàng trong nước tăng nhưng người mua vẫn giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin VietNamNet, giá vàng phục hồi sau một tuần biến động mạnh, khi có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại vùng 4.100 USD/ounce.

Tác động từ cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố chi phối thị trường. Đến cuối tuần, đà giảm của giá dầu và áp lực lạm phát dịu bớt đã làm giảm phần nào kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thị trường vẫn đánh giá khả năng Fed có thêm một đợt tăng lãi suất trong năm 2026 là đáng kể, khiến giá vàng được hỗ trợ bởi lợi suất giảm nhưng vẫn chịu áp lực từ triển vọng lãi suất cao kéo dài.

Tại Trung Đông, tình hình eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn rủi ro. Lưu lượng vận chuyển dầu qua tuyến đường này đã phục hồi lên khoảng 80% so với trước xung đột. Iran vẫn yêu cầu một số tàu chở dầu quay đầu và cảnh báo các tàu phải tuân thủ tuyến hàng hải được chỉ định.

Giá dầu WTI giảm còn khoảng 69,23 USD/thùng, trong khi dầu Brent lùi về 71,99 USD/thùng. Điều này làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng, nhưng kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại căng thẳng Mỹ - Iran có thể bùng phát trở lại.

Chỉ số USD Index suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,4%, góp phần hỗ trợ giá vàng.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.090 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.103 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/6/2026: Tăng vọt lên 148,5 triệu đồng Hôm nay, ngày 27/6/2026 giá vàng thế giới tiếp tục tăng chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD và ảnh hưởng đà giảm của lãi suất trái phiếu Mỹ.

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