Giá vàng hôm nay, ngày 28/6/2026: Người mua liên tục thua lỗ

Đời sống 28/06/2026 09:55

Hôm nay, ngày 28/6/2026, giá vàng trong nước bật tăng sau một tuần nhưng người mua vẫn chịu lỗ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 28/6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Dù vàng tăng nhưng chênh lệch giá mua - bán đang neo ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần vẫn bị lỗ 1,7 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với đầu tháng 6 khi giá bán ra 159 triệu đồng thì người mua vàng miếng đến nay cũng chịu lỗ 13,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 1,3 đồng sau một tuần khi mua vào lên 145,4 triệu đồng và bán ra 148,4 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại SJC từ đầu tháng 6 đến nay cũng bị lỗ như vàng miếng.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/6/2026: Người mua liên tục thua lỗ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng nhưng người mua vẫn giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, giá vàng phục hồi sau một tuần biến động mạnh, khi có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại vùng 4.100 USD/ounce. 

Tác động từ cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố chi phối thị trường. Đến cuối tuần, đà giảm của giá dầu và áp lực lạm phát dịu bớt đã làm giảm phần nào kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. 

Thị trường vẫn đánh giá khả năng Fed có thêm một đợt tăng lãi suất trong năm 2026 là đáng kể, khiến giá vàng được hỗ trợ bởi lợi suất giảm nhưng vẫn chịu áp lực từ triển vọng lãi suất cao kéo dài.

Tại Trung Đông, tình hình eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn rủi ro. Lưu lượng vận chuyển dầu qua tuyến đường này đã phục hồi lên khoảng 80% so với trước xung đột. Iran vẫn yêu cầu một số tàu chở dầu quay đầu và cảnh báo các tàu phải tuân thủ tuyến hàng hải được chỉ định. 

Giá dầu WTI giảm còn khoảng 69,23 USD/thùng, trong khi dầu Brent lùi về 71,99 USD/thùng. Điều này làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng, nhưng kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại căng thẳng Mỹ - Iran có thể bùng phát trở lại.

Chỉ số USD Index suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,4%, góp phần hỗ trợ giá vàng.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.090 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.103 USD/ounce. 

Giá vàng hôm nay, ngày 27/6/2026: Tăng vọt lên 148,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 27/6/2026: Tăng vọt lên 148,5 triệu đồng

Hôm nay, ngày 27/6/2026 giá vàng thế giới tiếp tục tăng chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD và ảnh hưởng đà giảm của lãi suất trái phiếu Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 37 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 2 giờ 22 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 2 giờ 54 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong