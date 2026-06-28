Bước qua tháng 7 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân mang đến Phước lành, có tài lộc dư dả, của cải tràn trề, mọi điều thuận lợi

Bước qua tháng 7 dương lịch, tuổi Ngọ được cát tinh trợ mệnh nên khá thành công. Con giáp này là người có khả năng, có tinh thần trách nhiệm nên được cả đồng nghiệp và cấp trên công nhận, tán thưởng. Thâm chí bản mệnh còn được giao thêm cho nhiều trọng trách, cần phải nỗ lực hơn.

Vận trình tài lộc cũng khá ổn, nguồn thu nhập của bản mệnh tăng tiến rõ rệ. Nhất là từ công việc làm thêm, buôn bán kinh doanh, ngoài ra con giáp này cũng tìm thấy cơ hội kiếm tiền, điều quan trọng là phải nhanh nhạy nắm bắt cơ hội và giành lấy thành công cho mình.

Bước qua tháng 7 dương lịch, tuổi Dần phát huy được năng lực sở trường của bản thân, đặc biệt với những người làm trong các lĩnh vực như nghệ thuật, nghệ sĩ, y học hay dịch vụ… Đây là cơ hội để bản mệnh ghi điểm với cấp trên, hãy tận dụng để mở đường thăng tiến. Quý nhân có thể giới thiệu cho những đầu mối hợp tác làm ăn mà con giáp này đang mong chờ bấy lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên trong ngày thêm phần thắm sắc. Con giáp này và đối phương tìm thấy thêm nhiều điểm chung, mối quan hệ trở nên thắm thiết hơn. Trong khi đó, các cặp vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, trở thành chỗ dựa vững chắc cho đối phương trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Mùi

Bước qua tháng 7 dương lịch, khả năng quan sát nhạy bén, suy nghĩ sâu sắc giúp người tuổi Mùi giải quyết dễ dàng các khó khăn phát sinh bất ngờ. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ và có phần kém thân thiện với đồng nghiệp vô tình cản trở khả năng thể hiện năng lực của con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài công việc chính thì các nghề tay trái cũng mang lại cho con giáp này một khoản tiền rủng rỉnh. Dù công việc có nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng con giáp này vẫn không quên dành thời gian cho gia đình. Những lời hỏi han hay cử chỉ quan tâm ân cần chính là cách bản mệnh dùng để giữ gìn tình cảm hiện có.

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