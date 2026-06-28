Lợi ích sức khỏe từ quả roi đỏ

Dinh dưỡng 28/06/2026 05:00

Quả roi đỏ là loại trái cây nhiệt đới có vị ngọt thanh, mọng nước và giàu dưỡng chất. Không chỉ giúp giải nhiệt, loại quả này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Quả roi, còn được gọi với nhiều tên khác như mận miền Nam, bồng bồng, bàng, roi nước, là một loại trái cây quen thuộc ở Việt Nam, đặc biệt phổ biến tại các tỉnh Nam Bộ. Đây là một loại cây thuộc họ Myrtaceae với tên khoa học là Syzygium samarangense.

Lợi ích sức khỏe từ quả roi đỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả roi có hình chuông hoặc bầu dục, kích thước trung bình 3 - 6 cm, vỏ mỏng, láng bóng, có thể có màu xanh, hồng nhạt hoặc đỏ đậm tùy giống. Thịt quả màu trắng, mọng nước, vị ngọt nhẹ hoặc hơi chua, mùi thơm dịu. Bên trong quả thường có một khoang rỗng, hạt nhỏ hoặc không có hạt.

Cây roi là loại cây gỗ nhỏ, cao từ 3 - 10 m, tán rộng, lá xanh bóng, hoa màu trắng hoặc vàng nhạt. Roi ưa khí hậu nóng ẩm, dễ trồng, thường ra hoa kết trái vào mùa hè. Quả roi có thể thu hoạch nhiều lần trong năm, đặc biệt vào giai đoạn tháng 5 - 8.

Công dụng của quả roi 

Cải thiện chức năng tiêu hóa: Quả roi đỏ chứa hàm lượng chất xơ đáng kể, có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Bổ sung loại quả này vào chế độ ăn hợp lý có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Lợi ích sức khỏe từ quả roi đỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Với đặc điểm giàu nước, ít calo và gần như không chứa chất béo, quả roi đỏ là lựa chọn phù hợp đối với những người đang xây dựng chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Lượng nước và chất xơ trong quả giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào cơ thể.

Hỗ trợ điều hòa huyết áp: Kali là một trong những khoáng chất có trong quả roi đỏ, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng natri trong cơ thể và hỗ trợ ổn định huyết áp. Việc bổ sung các thực phẩm giàu kali như quả roi đỏ với lượng phù hợp có thể góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu: Quả roi đỏ cung cấp một lượng sắt nhất định - khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành hồng cầu. Mặc dù hàm lượng sắt không quá cao, nhưng khi kết hợp cùng chế độ ăn đa dạng, loại quả này vẫn góp phần hỗ trợ quá trình tạo máu và duy trì năng lượng cho cơ thể.

Lợi ích sức khỏe từ quả roi đỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe làn da và xương khớp: Vitamin C trong quả roi đỏ còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì độ đàn hồi và sự săn chắc của làn da, từ đó hỗ trợ làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, một số khoáng chất như canxi và magie có trong quả cũng góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương và các vấn đề liên quan đến xương khớp khi tuổi tác tăng lên.

Một số lưu ý khi ăn quả roi đỏ

Sau khi tìm hiểu về thắc mắc quả roi đỏ có tác dụng gì, ta cùng điểm qua những lưu ý khi ăn chúng:

Không nên ăn khi đói: Quả roi đỏ có vị chua nhẹ, nếu ăn khi đói có thể kích thích dịch vị tiết ra nhiều hơn. Từ đó chúng gây cảm giác khó chịu cho dạ dày và có thể gây đau dạ dày đối với người có tiền sử bệnh. Để tránh tình trạng này, bạn nên ăn quả roi đỏ sau bữa ăn hoặc khi đã ăn nhẹ một số thực phẩm khác.

Lợi ích sức khỏe từ quả roi đỏ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch trước khi ăn: Do quả roi đỏ thường được trồng ở ngoài trời và có thể tiếp xúc với bụi bẩn, thuốc trừ sâu hoặc vi khuẩn, việc rửa sạch quả trước khi ăn là điều cần thiết để đảm bảo vệ sinh và tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Bạn nên ngâm quả trong nước muối loãng hoặc sử dụng nước rửa rau củ để loại bỏ các chất bẩn.

Không ăn quá nhiều: Mặc dù quả roi đỏ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều có thể gây tác dụng ngược. Ví dụ, tiêu thụ nhiều vitamin C từ quả roi đỏ có thể gây khó chịu dạ dày hoặc tiêu chảy. Đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, bạn nên ăn một lượng vừa phải để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Đừng ăn mận nếu bạn thuộc những trường hợp sau

Đừng ăn mận nếu bạn thuộc những trường hợp sau

Quả mận được xem là loại quả đặc trưng của mùa hè không chỉ bởi hương vị chua ngọt hấp dẫn mà còn vì khả năng thanh nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, những đối tượng dưới đây nên hạn chế ăn nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   quả roi lợi ích của quả roi dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 35 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 2 giờ 20 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này