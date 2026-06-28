Lợi ích sức khỏe từ quả roi đỏ: Từ món ăn vặt bình dân đến bài thuốc thanh nhiệt, hạ đường huyết

Dinh dưỡng 28/06/2026 05:00

Quả roi đỏ là loại trái cây nhiệt đới có vị ngọt thanh, mọng nước và giàu dưỡng chất. Không chỉ giúp giải nhiệt, loại quả này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Quả roi, còn được gọi với nhiều tên khác như mận miền Nam, bồng bồng, bàng, roi nước, là một loại trái cây quen thuộc ở Việt Nam, đặc biệt phổ biến tại các tỉnh Nam Bộ. Đây là một loại cây thuộc họ Myrtaceae với tên khoa học là Syzygium samarangense.

Lợi ích sức khỏe từ quả roi đỏ: Từ món ăn vặt bình dân đến bài thuốc thanh nhiệt, hạ đường huyết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả roi có hình chuông hoặc bầu dục, kích thước trung bình 3 - 6 cm, vỏ mỏng, láng bóng, có thể có màu xanh, hồng nhạt hoặc đỏ đậm tùy giống. Thịt quả màu trắng, mọng nước, vị ngọt nhẹ hoặc hơi chua, mùi thơm dịu. Bên trong quả thường có một khoang rỗng, hạt nhỏ hoặc không có hạt.

Cây roi là loại cây gỗ nhỏ, cao từ 3 - 10 m, tán rộng, lá xanh bóng, hoa màu trắng hoặc vàng nhạt. Roi ưa khí hậu nóng ẩm, dễ trồng, thường ra hoa kết trái vào mùa hè. Quả roi có thể thu hoạch nhiều lần trong năm, đặc biệt vào giai đoạn tháng 5 - 8.

Công dụng của quả roi 

Cải thiện chức năng tiêu hóa: Quả roi đỏ chứa hàm lượng chất xơ đáng kể, có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Bổ sung loại quả này vào chế độ ăn hợp lý có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Lợi ích sức khỏe từ quả roi đỏ: Từ món ăn vặt bình dân đến bài thuốc thanh nhiệt, hạ đường huyết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Với đặc điểm giàu nước, ít calo và gần như không chứa chất béo, quả roi đỏ là lựa chọn phù hợp đối với những người đang xây dựng chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Lượng nước và chất xơ trong quả giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào cơ thể.

Hỗ trợ điều hòa huyết áp: Kali là một trong những khoáng chất có trong quả roi đỏ, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng natri trong cơ thể và hỗ trợ ổn định huyết áp. Việc bổ sung các thực phẩm giàu kali như quả roi đỏ với lượng phù hợp có thể góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu: Quả roi đỏ cung cấp một lượng sắt nhất định - khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành hồng cầu. Mặc dù hàm lượng sắt không quá cao, nhưng khi kết hợp cùng chế độ ăn đa dạng, loại quả này vẫn góp phần hỗ trợ quá trình tạo máu và duy trì năng lượng cho cơ thể.

Lợi ích sức khỏe từ quả roi đỏ: Từ món ăn vặt bình dân đến bài thuốc thanh nhiệt, hạ đường huyết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe làn da và xương khớp: Vitamin C trong quả roi đỏ còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì độ đàn hồi và sự săn chắc của làn da, từ đó hỗ trợ làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, một số khoáng chất như canxi và magie có trong quả cũng góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương và các vấn đề liên quan đến xương khớp khi tuổi tác tăng lên.

Một số lưu ý khi ăn quả roi đỏ

Sau khi tìm hiểu về thắc mắc quả roi đỏ có tác dụng gì, ta cùng điểm qua những lưu ý khi ăn chúng:

Không nên ăn khi đói: Quả roi đỏ có vị chua nhẹ, nếu ăn khi đói có thể kích thích dịch vị tiết ra nhiều hơn. Từ đó chúng gây cảm giác khó chịu cho dạ dày và có thể gây đau dạ dày đối với người có tiền sử bệnh. Để tránh tình trạng này, bạn nên ăn quả roi đỏ sau bữa ăn hoặc khi đã ăn nhẹ một số thực phẩm khác.

Lợi ích sức khỏe từ quả roi đỏ: Từ món ăn vặt bình dân đến bài thuốc thanh nhiệt, hạ đường huyết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch trước khi ăn: Do quả roi đỏ thường được trồng ở ngoài trời và có thể tiếp xúc với bụi bẩn, thuốc trừ sâu hoặc vi khuẩn, việc rửa sạch quả trước khi ăn là điều cần thiết để đảm bảo vệ sinh và tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Bạn nên ngâm quả trong nước muối loãng hoặc sử dụng nước rửa rau củ để loại bỏ các chất bẩn.

Không ăn quá nhiều: Mặc dù quả roi đỏ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều có thể gây tác dụng ngược. Ví dụ, tiêu thụ nhiều vitamin C từ quả roi đỏ có thể gây khó chịu dạ dày hoặc tiêu chảy. Đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, bạn nên ăn một lượng vừa phải để đảm bảo an toàn sức khỏe.

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