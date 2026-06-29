Tử vi tuần mới từ 29/6 đến 5/7/2026, 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, không sợ nghèo đói, cuộc đời sang trang mới, tha hồ hưởng lộc

Tử vi tuần mới từ 29/6 đến 5/7/2026, tuổi Tỵ nhận được sự hậu thuẫn từ quý nhân nên mưu sự dễ thành, làm đâu thắng đó. Công việc trong ngày khá suôn sẻ, lại luôn có những sự trợ giúp cần thiết khi bản mệnh gặp khó khăn nên con giáp này cũng có thể phát huy ưu thế một cách trọn vẹn.

Cũng trong hôm nay, vận trình tình duyên vượng sắc. Con giáp này có nhiều cơ hội để làm quen với người khác phái, sớm chấm dứt tình trạng độc thân kéo dài. Những người đã có đôi có cặp cũng trải qua một ngày hạnh phúc ngọt ngào.

Vận tài lộc của tuổi Tỵ cũng khá vượng, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp này nhanh nhẹn, năng động nên có thể biến những cơ may tiền thành thực tế, tự mình gây dựng nền tảng vững chắc để làm cơ sở cho sự phát triển sau này.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới từ 29/6 đến 5/7/2026, tuổi Thân nhờ Thiên Ấn trợ vận nên có thể nhận được nhiều quyết định có lợi cho công việc của mình. Người kinh doanh thì có nhiều lợi thế, dễ được khách lạ để ý nhưng có vẻ nhưng cách phục vụ đôi khi còn thiếu sót nên vẫn để lỡ những cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người làm ăn hợp vía, tiền vào ổn định. Thời gian này bản mệnh nên tranh thủ mở rộng quan hệ làm ăn, đổi mới trong cách đầu tư thì thời gian tới sẽ thấy thành quả đáng ngưỡng mộ.

Tình cảm ở mức bình ổn vì hai hành Kim tương hòa. Khi hai người càng yêu nhau, càng thấy người kia có đặc điểm giống mình, điều này rất dễ thương. Nếu một người lớn tuổi quan tâm đến bạn nhiều hơn thì chứng tỏ bạn rất có duyên và cũng xứng đáng là con giáp không toan tính, dễ mến.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi tuần mới từ 29/6 đến 5/7/2026, Thiên ấn chiếu mệnh, đây là ngày rất tốt cho những người sinh năm Dần. Tư duy của bạn năng động hơn, khả năng logic được nâng cao đáng kể và hiệu quả công việc cũng cải thiện đáng kể. Dần không còn thụ động trong công việc và dám nói thẳng những vấn đề mờ ám bị che giấu trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, Dần là con giáp sống tình cảm, có tâm, tình cảm của Dần trao cho người ấy được đền đáp xứng đáng. Những người độc thân có thể thay đổi kiểu tóc và trang phục để tăng gấp đôi cơ hội tìm thấy tình yêu.



Vận may tài chính tăng lên, bạn đầu tư có định hướng và điều này sẽ giúp bạn thu về một khoản kha khá. Ngày này nhiều bạn tuổi Dần sẽ kinh doanh đắt khách hơn mọi khi, gặp được khách hàng hợp vía hoặc có người chỉ đường kinh doanh cực tốt.

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