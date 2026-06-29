Đúng 20h hôm nay, ngày 29/6/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vận trình dát vàng, giàu nhanh như vũ bão, chuẩn bị xây nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 29/06/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vận trình dát vàng, giàu nhanh như vũ bão, chuẩn bị xây nhà sắm xe vào đúng 20h hôm nay, ngày 29/6/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/6/2026, việc đầu tư của tuổi Sửu hiệu quả, mang lại khá nhiều nguồn thu rủng rỉnh. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội.

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/6/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vận trình dát vàng, giàu nhanh như vũ bão, chuẩn bị xây nhà sắm xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, công việc ở thời điểm này cũng khá hanh thông. Trong ngày, bản mệnh giải quyết được một số vấn đề tồn tại gần đây và khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự quyết đoán đã giúp con giáp này đi đúng đường.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu xảy ra vài vấn đề nho nhỏ, tuy cũng không quá nghiêm trọng. Suy cho cùng thì ai cũng có cá tính riêng, tranh cãi bất đồng là chuyện khó có thể tránh khỏi. Điều quan trọng là cả hai đều cố gắng dung hòa với nhau.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/6/2026, tuổi Dậu nhờ được Tam Hợp Thái Tuế che chở nên hôn nhân, tình yêu đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất. Người có đôi ngày càng hiểu nhau hơn, người độc thân thì sẽ mau chóng tìm được một nửa của mình, hãy lạc quan lên và tin tưởng về tương lai sắp tới. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/6/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vận trình dát vàng, giàu nhanh như vũ bão, chuẩn bị xây nhà sắm xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này, nếu bản mệnh theo nghiệp kinh doanh thì xin chúc mừng bởi sự nghiệp của bạn đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định để tránh sa vào những rủi ro tiềm ẩn. 

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng thai phụ, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Do đó, không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi nảy. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/6/2026, Chính Tài hỗ trợ giúp tuổi Ngọ có tinh thần làm việc, quan tâm đến công việc hiện tại hơn. Tuần tới sẽ có nhiều chờ đón bạn nên hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của bản thân, trời sẽ không phụ lòng những người biết cố gắng và có trách nhiệm với công việc. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/6/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vận trình dát vàng, giàu nhanh như vũ bão, chuẩn bị xây nhà sắm xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc thì không phải lo nghĩ nhiều, cứ chăm chỉ làm việc thì khắc sẽ được ơn trên phù hộ độ trì, không chừng thời gian tới còn có thưởng đậm. Bạn nào đang xin việc sẽ nhận được công việc có mức lương tốt, chế độ đãi ngộ tuyệt vời. 

Đường tình duyên của bản mệnh không được như ý vì Hỏa - Kim tương khắc. Nay sẽ có nhiều người không vừa ý với hành động của bạn, chẳng qua là vì họ không bằng bạn nên mới ghét. Người đang yêu dễ vướng vào lùm xùm liên quan đến kẻ thứ 3, nên cẩn thận.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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