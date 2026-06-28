Đêm tân hôn đang cao trào thì giường cưới sập, lật mở nguồn gốc chiếc giường tôi bưng mặt khóc nghẹn

Tâm sự gia đình 28/06/2026 22:00

Đám cưới của tôi khá long trọng vì gia đình chồng làm kinh doanh nhiều mối quan hệ, tôi cũng hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Và đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của tôi với chồng.

30 tuổi tôi mới lấy chồng, còn là cưới vội chưa tìm hiểu kỹ càng. Chúng tôi biết nhau qua mai mối, tìm hiểu chưa được 5 tháng. Âu cũng là vì bị cha mẹ giục mãi, lại chẳng tìm được ai ưng ý nên mới như thế.

Chồng tôi từng có một đời vợ nhưng không có con. Sau khi ly hôn thì hai người họ cũng không có ràng buộc gì, tính ra thì anh ấy cũng như đàn ông chưa kết hôn. Chồng tôi là người tử tế, ga lăng, lịch thiệp, vì thế dù biết đối phương từng có một đời vợ tôi cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ anh ấy.

 

Gia đình chồng tôi khá giả, nhà tôi thì trung bình không có gì đặc biệt. Tôi thì là gái tân, còn chồng thì từng có vợ. Vì hoàn cảnh hai gia đình khác biệt như thế nên hai bên đều muốn chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Tôi và chồng cũng có cảm tình với nhau, khó tìm được ai như đối phương nên liền gật đầu đến với nhau.

Đám cưới của tôi khá long trọng vì gia đình chồng làm kinh doanh nhiều mối quan hệ, tôi cũng hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Và đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của tôi với chồng.

Đêm tân hôn đang cao trào thì giường cưới sập, lật mở nguồn gốc chiếc giường tôi bưng mặt khóc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi khá nôn nóng và mong đợi đến đêm động phòng này, vì anh ấy cũng đã ly hôn vợ lâu. Tôi cũng thấy háo hức không kém. Nhưng có một chuyện chẳng ngờ phá hủy tất cả. Đang lúc vợ chồng cao trào nồng nàn thì chiếc giường cưới bỗng sập đổ ụp thành nhiều mảnh khiến tôi hoảng hốt la thất thanh. Không chỉ vậy, chiếc giường sập còn suýt chút nữa khiến tôi bị thương.

Nghe tiếng động cùng tiếng la lớn, bố mẹ chồng tôi ào đến cửa phòng ngủ của chúng tôi gõ cửa liên hồi. Tôi và chồng luống cuống mặc quần áo ra mở cửa. Khi bố mẹ chồng nhìn thấy tình cảnh thê thảm của chiếc giường, tôi cứ ngại ngùng sợ bị họ trêu ghẹo. Không ngờ,  mẹ chồng tôi lại thở dài nói:

“Mẹ đã nói rồi, thay chiếc giường đi nó cũ lắm rồi”.

Lúc này tôi mới hiểu ra chiếc giường tân hôn của mình có nguồn gốc bất thường. Tôi bèn hỏi chồng chiếc giường này ở đâu ra, sao chồng không mua cái mới cho đêm tân hôn của chúng tôi?

Rõ ràng chồng tôi một tay chuẩn bị cẩn thận cho phòng tân hôn. Anh ấy còn rủ tôi đi mua sắm, tôi thì ngại ngùng không dám đòi hỏi. Tôi cứ mong chờ chồng sẽ chuẩn bị phòng tân hôn đầy sự yêu thương, trân trọng dành cho vợ. Lại chẳng ngờ được anh ấy lại giữ chiếc giưỡng cũ mục này. Tôi hoàn toàn không nhận ra vì chăn ga đều mới tinh.

Khi biết được nguồn gốc chiếc giường cười từ chồng, tôi càng đau xót và tức giận. Hóa ra đây là chiếc giường chồng tôi và vợ cũ từng sử dụng.

Chồng tôi và vợ cũ lấy nhau 6 năm nhưng không có con, là do vợ của anh ấy. Chồng tôi không chịu được sức ép từ cha mẹ nên đành bỏ vợ. Nhưng anh ấy vẫn thương vợ cũ, đó là lý do cố giữ lại chiếc giường không chịu vứt đi.

Nhưng chồng tôi lại lý lẽ bảo rằng anh ấy không muốn mua giường mới vì muốn tiết kiệm. Tôi càng nghe càng thấy buồn cười, chiếc giường thì bao nhiêu tiền mà anh giàu có như thế lại không mua được? Hay là có ngủ với vợ mới trên chiếc giường từng nằm với vợ cũ cho anh cảm giác an ủi, đỡ nhớ người xưa?

Tôi cay đắng nhận ra sự thật chua chát này trong chính đêm tân hôn mà mình mong đợi. Tôi đòi ly hôn chồng nhưng bố mẹ tôi can ngăn. Họ nói chỉ cần nói chồng tôi thay chiếc giường mới là được, cớ sao phải ly hôn? Trong khi đó chồng và gia đình tôi đã xin lỗi tôi, muốn tôi quay về.

Nhưng chuyện chồng và vợ cũ vẫn khiến tôi bưng mặt khóc uất ức. Tôi phải làm sao đây?

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