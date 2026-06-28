Sự thật ngỡ ngàng về ly rau má đậu xanh: "Thức uống quốc dân" bổ dưỡng hay mối nguy ngầm cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 28/06/2026 11:23

Rau má đậu xanh là thức uống quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ vị thanh mát, dễ uống và khả năng giải nhiệt tốt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, bạn đã uống đúng cách chưa?

Nước rau má đậu xanh là thức uống được pha chế từ nước ép rau má và đậu xanh hầm chín xay nhuyễn. Tùy theo khẩu vị của mỗi người mà có thể thêm đường, sữa tạo vị ngọt; uống lạnh hoặc không lạnh tùy thích.

Sự thật ngỡ ngàng về ly rau má đậu xanh: 'Thức uống quốc dân' bổ dưỡng hay mối nguy ngầm cho sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau má là loại cây thân bò lan. Thân gầy và nhẵn. Lá hình thận, cuống dài và có màu xanh. Phần đỉnh lá tròn có kết cấu trơn nhẵn với gân lá dạng lưới hình chân vịt. 

Sự kết hợp giữa rau má và đậu xanh mang đến thức uống có lợi cho sức khỏe về nhiều mặt. Vậy cụ thể uống nước rau má đậu xanh có tác dụng gì cho cơ thể? Uống rau má đậu xanh mỗi ngày có tốt không?

Công dụng của rau má đậu xanh 

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể: Từ lâu, rau má nổi tiếng với khả năng thanh lọc, thải độc cho gan. Sự kết hợp giữa rau má và đậu xanh sẽ tạo ra thức uống thanh nhiệt, thải độc, hỗ trợ cho hệ thống miễn dịch trong cơ thể.

Nuôi dưỡng làn da: Uống nước rau má đậu xanh có tác dụng giúp tái tạo, dưỡng ẩm da từ bên trong, giảm cháy nắng và mụn nhọt trên da. Ngoài ra rau má đậu xanh còn chứa nhiều thành phần có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm ở da.

Sự thật ngỡ ngàng về ly rau má đậu xanh: 'Thức uống quốc dân' bổ dưỡng hay mối nguy ngầm cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng đối với tim mạch: Rau má đậu xanh có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Đồng thời, thức uống này giúp tăng cường độ bền thành mạch và hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch. Đối với những người thừa cân hoặc có nguy cơ gan nhiễm mỡ, việc sử dụng rau má đậu xanh đúng cách có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng chuyển hóa mỡ trong cơ thể.

Cải thiện tinh thần: Trong những thời điểm mệt mỏi hoặc cần sự tập trung, một ly rau má đậu xanh có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn. Đây cũng là lựa chọn thay thế phù hợp cho những người không sử dụng được cà phê.Ngoài ra, rau má đậu xanh còn có thể hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giúp tinh thần thư giãn hơn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Lưu ý khi dùng rau má

Rau má rất tốt cho sức khỏe nhưng cần sử dụng đúng cách thì mới có được hiệu quả tốt nhất. Ngược lại, việc sử dụng sai cách có thể gây ra một số hậu quả không đáng có. Dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn:

Sự thật ngỡ ngàng về ly rau má đậu xanh: 'Thức uống quốc dân' bổ dưỡng hay mối nguy ngầm cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Interne

Những người không nên uống rau má

Loại rau này thường rất lành tính nhưng không phải phù hợp với tất cả mọi người. Những trường hợp không nên sử dụng rau má bao gồm bà bầu, phụ nữ đang cho con bú hoặc đang mong muốn có thai, người mắc bệnh gan, người mắc bệnh tiểu đường, người đang dùng thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm,…

Tuy rau má rất lành tính nhưng không nên lạm dụng. Mỗi ngày chỉ nên sử dụng từ 30 đến 40g rau má. Đặc biệt, không nên dùng trong thời gian dài. Nếu như không có chỉ định của bác sĩ thì không nên dùng rau má trong khoảng 6 tuần liên tiếp.

Mỗi đối tượng với tình trạng bệnh lý khác nhau, độ tuổi khác nhau sẽ phù hợp với liều dùng khác nhau. Do đó trước khi dùng rau má, bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không nên uống rau má để thay thế nước lọc.

Không nên uống rau má khi dùng thuốc tây.

Sự thật ngỡ ngàng về ly rau má đậu xanh: 'Thức uống quốc dân' bổ dưỡng hay mối nguy ngầm cho sức khỏe? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm rau má đậu xanh đúng cách

Nguyên liệu gồm rau má tươi, đậu xanh cà vỏ, có thể thêm sữa đặc tùy khẩu vị.

Cách làm: Ngâm đậu xanh 4-5 giờ rồi hấp chín khoảng 30 phút. Rau má rửa sạch, loại bỏ lá già, xay với nước theo tỷ lệ 1:2 rồi lọc lấy nước cốt. Trộn nước rau má với đậu xanh đã hấp, thêm sữa đặc nếu thích vị ngọt. Thưởng thức ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh, nên dùng trong vòng 24 giờ và không để qua ngày.

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