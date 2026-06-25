Công dụng của rau ngò rí đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 25/06/2026 05:00

Ngò rí không chỉ là một loại rau gia vị giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Việc thường xuyên bổ sung ngò rí vào thực đơn hàng ngày có thể giúp bảo vệ tim mạch, hạ huyết áp, giảm đường huyết và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Ngò rí là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ giúp tăng hương vị món ăn, ngò rí còn được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa các hợp chất chống oxy hóa và kháng khuẩn tự nhiên.

Công dụng của rau ngò rí đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngò rí có tác dụng gì?

Ngò rí có tác dụng gì là thắc mắc của nhiều người khi tìm hiểu về loại rau gia vị quen thuộc này. Không chỉ giúp tăng hương vị cho món ăn, ngò rí còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Ngò rí cung cấp chất chống oxy hóa

Ngò rí chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như vitamin C, beta-carotene (tiền vitamin A), quercetin, kaempferol và apigenin. Những hoạt chất này giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể – nguyên nhân gây lão hóa sớm và nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư, tim mạch và thoái hóa thần kinh. Việc bổ sung ngò rí vào bữa ăn hằng ngày là cách tự nhiên để “chống lão hóa từ bên trong”.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy ngò rí có thể hỗ trợ điều hòa lipid máu bằng cách giảm cholesterol xấu (LDL), triglyceride và tăng cholesterol tốt (HDL). Một số nghiên cứu còn cho thấy ngò rí có đặc tính lợi tiểu nhẹ và giúp giãn mạch máu, từ đó góp phần ổn định huyết áp. Đồng thời, các hợp chất chống viêm và chống đông máu tự nhiên trong ngò rí hỗ trợ bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ xơ vữa.

Công dụng của rau ngò rí đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Một số nghiên cứu cho thấy ngò rí có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose và tăng sản xuất insulin, từ đó góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, ngò rí chỉ nên dùng như biện pháp hỗ trợ, không thay thế cho thuốc điều trị tiểu đường.

Kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên

Ngò rí chứa hợp chất dodecenal cùng nhiều hoạt chất có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm khác. Những hoạt chất này được chứng minh có khả năng tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh như Salmonella – vi khuẩn thường gây ngộ độc thực phẩm. Với khả năng giảm viêm và kháng khuẩn nhẹ, ngò rí có thể hỗ trợ cải thiện các triệu chứng viêm nhẹ trong cơ thể và giúp bảo vệ đường ruột. Đây có thể xem là một “kháng sinh tự nhiên” an toàn mà bạn có thể dùng mỗi ngày.

Hỗ trợ thải độc kim loại nặng và bảo vệ gan

Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy chiết xuất từ ngò rí có tiềm năng hỗ trợ đào thải kim loại nặng khỏi cơ thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ ngò rí có thể liên kết với chì, thủy ngân và một số kim loại khác, giúp đào thải chúng thông qua hệ bài tiết.

Công dụng của rau ngò rí đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngò rí còn góp phần bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, hỗ trợ chức năng gan hoạt động ổn định.

Lưu ý khi ăn ngò rí tốt cho sức khỏe

Khi sử dụng rau ngò rí, bệnh nhân đang điều trị tiểu đường hoặc cao huyết áp nên theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Người có đường huyết thấp, huyết áp thấp, bị cước khí, kim sang hoặc dị ứng với ngò rí cần tránh sử dụng loại rau này. Phụ nữ mang thai và người bị bệnh gan cũng không nên tiêu thụ ngò rí quá mức.

Mặc dù rau ngò rí mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu lạm dụng, nó có thể gây ra các tác dụng phụ như đau bụng, buồn nôn, và chóng mặt. Để an toàn, mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ từ 10 – 20g thân lá và không quá 4 – 10g quả ngò rí.

Công dụng của bông cải xanh

Công dụng của bông cải xanh

Bông cải xanh còn được biết đến với các tên gọi quen thuộc như súp lơ xanh, cải bông xanh,... Loại rau này có thể được chế biến theo nhiều cách: Xào, hấp, luộc, làm salad,... Không những vậy còn có nhiều công dụng cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   ngò rí công dụng của ngò rí dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 34 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 2 giờ 20 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này