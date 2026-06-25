Ngò rí là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ giúp tăng hương vị món ăn, ngò rí còn được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa các hợp chất chống oxy hóa và kháng khuẩn tự nhiên.

Ngò rí có tác dụng gì là thắc mắc của nhiều người khi tìm hiểu về loại rau gia vị quen thuộc này. Không chỉ giúp tăng hương vị cho món ăn, ngò rí còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Ngò rí chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như vitamin C, beta-carotene (tiền vitamin A), quercetin, kaempferol và apigenin. Những hoạt chất này giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể – nguyên nhân gây lão hóa sớm và nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư, tim mạch và thoái hóa thần kinh. Việc bổ sung ngò rí vào bữa ăn hằng ngày là cách tự nhiên để “chống lão hóa từ bên trong”.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy ngò rí có thể hỗ trợ điều hòa lipid máu bằng cách giảm cholesterol xấu (LDL), triglyceride và tăng cholesterol tốt (HDL). Một số nghiên cứu còn cho thấy ngò rí có đặc tính lợi tiểu nhẹ và giúp giãn mạch máu, từ đó góp phần ổn định huyết áp. Đồng thời, các hợp chất chống viêm và chống đông máu tự nhiên trong ngò rí hỗ trợ bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ xơ vữa.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Một số nghiên cứu cho thấy ngò rí có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose và tăng sản xuất insulin, từ đó góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, ngò rí chỉ nên dùng như biện pháp hỗ trợ, không thay thế cho thuốc điều trị tiểu đường.

Kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên

Ngò rí chứa hợp chất dodecenal cùng nhiều hoạt chất có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm khác. Những hoạt chất này được chứng minh có khả năng tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh như Salmonella – vi khuẩn thường gây ngộ độc thực phẩm. Với khả năng giảm viêm và kháng khuẩn nhẹ, ngò rí có thể hỗ trợ cải thiện các triệu chứng viêm nhẹ trong cơ thể và giúp bảo vệ đường ruột. Đây có thể xem là một “kháng sinh tự nhiên” an toàn mà bạn có thể dùng mỗi ngày.

Hỗ trợ thải độc kim loại nặng và bảo vệ gan

Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy chiết xuất từ ngò rí có tiềm năng hỗ trợ đào thải kim loại nặng khỏi cơ thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ ngò rí có thể liên kết với chì, thủy ngân và một số kim loại khác, giúp đào thải chúng thông qua hệ bài tiết.

Ảnh minh họa: Internet

Ngò rí còn góp phần bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, hỗ trợ chức năng gan hoạt động ổn định.

Lưu ý khi ăn ngò rí tốt cho sức khỏe

Khi sử dụng rau ngò rí, bệnh nhân đang điều trị tiểu đường hoặc cao huyết áp nên theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Người có đường huyết thấp, huyết áp thấp, bị cước khí, kim sang hoặc dị ứng với ngò rí cần tránh sử dụng loại rau này. Phụ nữ mang thai và người bị bệnh gan cũng không nên tiêu thụ ngò rí quá mức.

Mặc dù rau ngò rí mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu lạm dụng, nó có thể gây ra các tác dụng phụ như đau bụng, buồn nôn, và chóng mặt. Để an toàn, mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ từ 10 – 20g thân lá và không quá 4 – 10g quả ngò rí.