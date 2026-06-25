Ra đi không mang theo tài sản nào, người vợ để lại 'đòn đáp trả' khiến nhà chồng bàng hoàng

Tâm sự 25/06/2026 04:50

Dù chồng tệ bạc thế nào tôi cũng một mực chịu đựng. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đã cho mình quyền tự do thoát khỏi tháng ngày khổ sở.

Từ khi về nhà chồng, tôi luôn nhịn nhường, thậm chí là nhu nhược. Tôi làm gì cũng nhìn mặt người trong nhà, sợ điều tiếng, sợ người khác không hài lòng. Dù chồng tệ bạc thế nào tôi cũng một mực chịu đựng. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đã cho mình quyền tự do thoát khỏi tháng ngày khổ sở.

Lấy nhau 4 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Trong suốt 4 năm đó, thầy nào giỏi tôi cũng đều thăm khám, thuốc khó uống thế nào tôi cũng chịu được. Họ hàng làng xóm cứ thi nhau nói tôi vô sinh, đàn bà không phúc khí mới chẳng có được mụn con. Ai cũng cho rằng không có con là lỗi một mình tôi.

Chồng tôi là thầy giáo thể dục, tập luyện mỗi ngày nên anh luôn tin mình khỏe mạnh. Anh không bao giờ chịu vào phòng khám cùng tôi, anh cho rằng vấn đề nằm ở tôi. Và anh cũng chưa một lần đứng ra bảo vệ tôi trước những lời chỉ trích, công kích của người khác.

Hiếm muộn là nỗi khổ nhưng có người chồng kém cỏi không dám bảo vệ vợ lại càng khổ hơn. Trước mặt tôi, chồng lúc nào cũng nói là hiểu và thương tôi nhiều. Nhưng khi nghe mẹ hay bất kì ai nói những lời khó nghe về tôi thì anh im lặng hoàn toàn. Thậm chí, nhiều lần anh còn nói theo ý mẹ, cùng lúc làm tôi tổn thương.

Trước giờ tôi cứ nghĩ không có con là do mình nên luôn im lặng chịu đựng. Đến một hôm, tôi thấy trong ngăn tủ sắt cũ có một sổ khám bệnh. Tôi mở ra thì phát hiện là kết quả chồng tôi không có tinh trùng. Hóa ra đây là bí mật của chồng giấu giếm tôi bấy lâu nay.

Tôi định đợi đến chiều chồng về rồi nói chuyện thẳng thắn. Đến giờ cơm thì tôi lại phải nghe mẹ chồng khó tính nói những lời khó nghe. Bà bảo: “Cái Liên ở quê mới cưới 3 tháng đã có bầu. Bởi vậy người ta mới nói phụ nữ có phúc đúc thì mới được mụn còn. Còn gái độc thì đến con cũng không có được. Cô xem xem, phụ nữ như cô không sinh được con thì còn làm được gì?

Ra đi không mang theo tài sản nào, người vợ để lại 'đòn đáp trả' khiến nhà chồng bàng hoàng - Ảnh 1
Tôi biết rõ mình không sai, vấn đề nằm ở chồng tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết rõ mình không sai, vấn đề nằm ở chồng tôi. Tôi không muốn đấu khẩu với mẹ chồng, chỉ nói rằng bà nên coi lại xem sức khỏe của con trai mình thế nào. Nghe vậy, mẹ tôi càng lớn tiếng hơn, bà cho rằng tôi ác mồm ác miệng, đã bệnh vô sinh còn đổ thừa cho chồng. Đến khi chồng tôi về thì tranh cãi lại càng gay gắt hơn. Chồng tôi nghe vợ nói sức khỏe của mình có vấn đề thì như phát điên, thô bạo lôi vợ ra khỏi nhà.

Đến mức này thì tôi không còn chịu đựng được nữa. 4 năm qua, tôi ngậm đắng nuốt cay chịu đựng những lời mắng nhiếc, tai tiếng quá nhiều. Tôi lập tức dọn đồ, không chần chừ bắt xe về nhà cha mẹ ruột. Trước khi đi, tôi không quên đưa cho mẹ chồng kết quả khám bệnh của chồng.

Và không ngoài dự đoán của tôi, ngay hôm sau mẹ chồng đã sang xin lỗi cha mẹ tôi và năn nỉ tôi quay về. Bà còn khóc lóc nói rằng không hề biết chuyện con trai mình như thế. Chồng tôi giấu chuyện này với mọi người, để tôi mang tiếng xấu, chịu ấm ức suốt bao nhiêu năm. Tôi không thể sống chung với người chồng tệ bạc như vậy nữa. Đã tới lúc tôi phải cứu lấy mình, cho mình một cuộc đời mới, một gia đình mới.

Vợ ở trong phòng tắm hàng giờ không ra, tôi hé cửa nhìn vào và phát hiện một bí mật bất ngờ

Vợ ở trong phòng tắm hàng giờ không ra, tôi hé cửa nhìn vào và phát hiện một bí mật bất ngờ

Tôi còn nhớ lúc mới cưới, vợ tôi nói nhiều lắm, than thở với tôi cũng nhiều. Nhưng vì tôi cứ đi sớm về khuya, dần dà cô ấy cũng chẳng trách gì tôi nữa. Thay vì trông chờ tôi giúp cái gì, cô ấy sẽ tìm cách tự làm. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý, vì cứ tối tăm mặt mũi đi làm. Nhưng sau này rồi tôi mới thấy những việc đáng lẽ một người đàn ông là tôi nên làm, chẳng hạn như thay bóng đèn, sửa máy quạt… thì vợ tôi từ lúc nào đã học làm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Tưởng chồng có chuyện khẩn cấp, tôi không ngờ lời anh nói lại khiến mình đoạn tuyệt tất cả

Tưởng chồng có chuyện khẩn cấp, tôi không ngờ lời anh nói lại khiến mình đoạn tuyệt tất cả

Tâm sự 28 phút trước
Người đàn ông rời bỏ người vợ tài sắc để cưới người khác, lý do phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Người đàn ông rời bỏ người vợ tài sắc để cưới người khác, lý do phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Tâm sự 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 25/6/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ Năm 25/6/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Ngày đầu làm dâu đã bị chồng lạnh nhạt, câu nói của mẹ chồng khiến tôi không thể quên

Ngày đầu làm dâu đã bị chồng lạnh nhạt, câu nói của mẹ chồng khiến tôi không thể quên

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Cứ nghĩ chỉ là rau thơm ăn kèm, hóa ra ngò rí lại có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Cứ nghĩ chỉ là rau thơm ăn kèm, hóa ra ngò rí lại có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Ra đi không mang theo tài sản nào, người vợ để lại "đòn đáp trả" khiến nhà chồng bàng hoàng

Ra đi không mang theo tài sản nào, người vợ để lại "đòn đáp trả" khiến nhà chồng bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 25/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Sau hôm nay, thứ Năm 25/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cuộc đối thoại căng thẳng giữa cô gái mang thai và mẹ bạn trai

Cuộc đối thoại căng thẳng giữa cô gái mang thai và mẹ bạn trai

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Ai cũng ghen tỵ với cuộc sống của tôi, đến khi sự thật được hé lộ mới ngỡ ngàng

Ai cũng ghen tỵ với cuộc sống của tôi, đến khi sự thật được hé lộ mới ngỡ ngàng

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đàn ông rời bỏ người vợ tài sắc để cưới người khác, lý do phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Người đàn ông rời bỏ người vợ tài sắc để cưới người khác, lý do phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Ngày đầu làm dâu đã bị chồng lạnh nhạt, câu nói của mẹ chồng khiến tôi không thể quên

Ngày đầu làm dâu đã bị chồng lạnh nhạt, câu nói của mẹ chồng khiến tôi không thể quên

Cuộc đối thoại căng thẳng giữa cô gái mang thai và mẹ bạn trai

Cuộc đối thoại căng thẳng giữa cô gái mang thai và mẹ bạn trai

Ai cũng ghen tỵ với cuộc sống của tôi, đến khi sự thật được hé lộ mới ngỡ ngàng

Ai cũng ghen tỵ với cuộc sống của tôi, đến khi sự thật được hé lộ mới ngỡ ngàng

Tưởng nhà gái keo kiệt vì không trao vàng cưới, mẹ chồng bất ngờ trước món quà xuất hiện cuối buổi tiệc

Tưởng nhà gái keo kiệt vì không trao vàng cưới, mẹ chồng bất ngờ trước món quà xuất hiện cuối buổi tiệc

Muốn ly hôn chồng nghèo, vợ bất ngờ khi phát hiện tài sản anh cất giấu

Muốn ly hôn chồng nghèo, vợ bất ngờ khi phát hiện tài sản anh cất giấu