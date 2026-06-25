Chuyến đi chơi cuối tuần bỗng trở thành ký ức khó quên khi một người phụ nữ lạ tìm đến con trai tôi

Tâm sự 25/06/2026 01:40

Sau mấy tháng dài cuối tuần nào cũng không thể dành cho con, cuối cùng tôi cũng có hai ngày thư thả dẫn con lên nhà dì chơi. Hôm đó biết mẹ con tôi lên chơi nên dì dượng mở một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến đông vui.

Tôi là mẹ đơn thân nuôi con một mình. Có thời gian rảnh là tôi dành vài ngày để đưa con lên thành phố chơi, vì dì của tôi có nhà ở đó. Gia đình dì lúc nào cũng yêu quý mẹ con tôi, thằng nhóc nhà tôi cũng đặc biệt chơi thân với hai con của dì.

Sau mấy tháng dài cuối tuần nào cũng không thể dành cho con, cuối cùng tôi cũng có hai ngày thư thả dẫn con lên nhà dì chơi. Hôm đó biết mẹ con tôi lên chơi nên dì dượng mở một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến đông vui.

 

Khi tiệc tan, mọi người về hết thì chỉ còn một người phụ nữ xinh đẹp ở lại nói chuyện với con trai của tôi. Suốt bữa tiệc tôi cũng để ý thấy cô ấy thường xuyên nhìn con trai mình, hình như muốn nói điều gì đó.

Khi ra về, cô ấy ngượng ngùng một lúc rồi hỏi tôi: “Chị có thể cho em xin vài sợi tóc của con trai chị được không? Em biết yêu cầu của mình hơi kì lạ, nhưng… quả thật con trai chị rất giống chồng sắp cưới của em. Em chỉ muốn…”.

Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi cứ ngỡ lời từ chối này của mình đã đủ cho người phụ nữ lạ ấy. Nhưng vài tuần sau thì cô ấy tìm đến tận nhà tôi, đi bên cạnh còn có một người đàn ông . Khi thấy người đàn ông đó, tôi bàng hoàng vô cùng.

Ngày trước khi đã 35 tuổi mà vẫn không tìm được người ưng ý lấy làm chồng, tôi quyết định tìm người đàn ông đẹp trai, thông minh để kiếm một đứa con. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chính là người đó.

Chuyến đi chơi cuối tuần bỗng trở thành ký ức khó quên khi một người phụ nữ lạ tìm đến con trai tôi - Ảnh 1
Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Anh lúc ấy chỉ là một sinh viên mới ra trường. Anh cần tiền còn tôi thì cần con, đó là một giao dịch của chúng tôi. Sau khi tôi mang thai thì cả tôi và anh cũng sẽ không gặp nhau nữa. Tôi làm theo đúng giao dịch và không hề tìm cách gặp lại anh lần nào nữa.

Tôi cứ nghĩ cha ruột của con trai mình sẽ không thể bị ai phát hiện, lại chẳng ngờ trái đất tròn đến thế. Khi người đàn ông này xuất hiện thì quá khứ của tôi cũng bị lộ ra ngoài.

Tôi đã chọn làm mẹ đơn thân, và khi đứng trước mặt anh lúc này tôi thật sự thấy e ngại. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh. Người phụ nữ xinh đẹp kia có quyền có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn cùng chồng sắp cưới của mình. Cô ấy không nên biết về sự tồn tại của con trai tôi.

Bẵng đi vài tháng sau đó, anh tìm đến mẹ con tôi và đề nghị muốn cưới tôi làm vợ, vì anh đã chia tay với người phụ nữ kia. Tôi hơn anh ấy 10 tuổi, tôi vẫn thấy anh xứng đáng có người vợ trẻ đẹp hơn. Có lẽ bây giờ anh đã chín chắn hơn, dù anh không yêu tôi nhưng muốn cho con mình một gia đình đủ đầy cha mẹ. Tôi có nên đồng ý hay không?

Đang đưa con đi chơi, tôi giật mình khi người phụ nữ lạ xin vài sợi tóc rồi hé lộ một bí mật khó tin

Đang đưa con đi chơi, tôi giật mình khi người phụ nữ lạ xin vài sợi tóc rồi hé lộ một bí mật khó tin

Tôi là mẹ đơn thân nuôi con một mình. Có thời gian rảnh là tôi dành vài ngày để đưa con lên thành phố chơi, vì dì của tôi có nhà ở đó. Gia đình dì lúc nào cũng yêu quý mẹ con tôi, thằng nhóc nhà tôi cũng đặc biệt chơi thân với hai con của dì.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vì một hành động tưởng như vô tình của vợ, người chồng trải qua quãng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời

Vì một hành động tưởng như vô tình của vợ, người chồng trải qua quãng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời

Tâm sự 59 phút trước
Vợ bầu làm điều không ai ngờ tới, chồng chỉ biết than trời suốt những tháng ngày chờ con chào đời

Vợ bầu làm điều không ai ngờ tới, chồng chỉ biết than trời suốt những tháng ngày chờ con chào đời

Tâm sự 59 phút trước
Một việc làm tưởng chừng vô hại của vợ mang thai khiến chồng không còn tâm trí nghĩ đến người khác

Một việc làm tưởng chừng vô hại của vợ mang thai khiến chồng không còn tâm trí nghĩ đến người khác

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sau tin tức chồng thông báo trong đêm, tôi không thể ở lại thêm một phút nào nữa

Sau tin tức chồng thông báo trong đêm, tôi không thể ở lại thêm một phút nào nữa

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Nửa đêm bị chồng gọi thức giấc, tôi chết lặng khi nghe tin dữ rồi quyết định bỏ đi ngay trong đêm

Nửa đêm bị chồng gọi thức giấc, tôi chết lặng khi nghe tin dữ rồi quyết định bỏ đi ngay trong đêm

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Gặp lại chồng cũ sau nhiều năm, một câu nói của anh khiến chiếc ly trên tay tôi rơi vỡ

Gặp lại chồng cũ sau nhiều năm, một câu nói của anh khiến chiếc ly trên tay tôi rơi vỡ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Tò mò hỏi chồng cũ vì sao vẫn lẻ bóng, tôi chết lặng khi nghe câu trả lời sau nhiều năm ly hôn

Tò mò hỏi chồng cũ vì sao vẫn lẻ bóng, tôi chết lặng khi nghe câu trả lời sau nhiều năm ly hôn

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Chồng bỏ người vợ hoàn hảo để đến với nhân tình bình thường, 2 năm sau sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng

Chồng bỏ người vợ hoàn hảo để đến với nhân tình bình thường, 2 năm sau sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng, người vợ chỉ để lại một thứ khiến cả gia đình chồng cuống cuồng tìm kiếm

Bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng, người vợ chỉ để lại một thứ khiến cả gia đình chồng cuống cuồng tìm kiếm

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Vợ ở trong phòng tắm hàng giờ không ra, tôi hé cửa nhìn vào và phát hiện một bí mật bất ngờ

Vợ ở trong phòng tắm hàng giờ không ra, tôi hé cửa nhìn vào và phát hiện một bí mật bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

NÓNG: Công an vào cuộc vụ 'tôm khô làm từ cao su non ở Cà Mau'

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/6/2026: Bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thay vì bước vào lễ đường, cô dâu hủy hôn rồi đi "tuần trăng mật" với người đặc biệt sau cú sốc trước ngày cưới

Thay vì bước vào lễ đường, cô dâu hủy hôn rồi đi "tuần trăng mật" với người đặc biệt sau cú sốc trước ngày cưới

Đám cưới cận kề nhưng cô dâu bất ngờ quay lưng, nguyên nhân bắt nguồn từ một tin nhắn bí ẩn

Đám cưới cận kề nhưng cô dâu bất ngờ quay lưng, nguyên nhân bắt nguồn từ một tin nhắn bí ẩn

Trước ngày cưới 3 hôm, một tin nhắn bất ngờ khiến cô dâu hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Trước ngày cưới 3 hôm, một tin nhắn bất ngờ khiến cô dâu hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tưởng hôn nhân là khởi đầu hạnh phúc, nào ngờ đêm tân hôn tôi phải ôm gối ngủ ngoài phòng khách

Tưởng hôn nhân là khởi đầu hạnh phúc, nào ngờ đêm tân hôn tôi phải ôm gối ngủ ngoài phòng khách

Chồng chưa từng từ chối lời nhờ trông con của chị hàng xóm, lý do đằng sau khiến tôi không thể tin nổi

Chồng chưa từng từ chối lời nhờ trông con của chị hàng xóm, lý do đằng sau khiến tôi không thể tin nổi

Chồng hăng hái nhận trông con giúp chị hàng xóm, tôi ghen tức rồi chết lặng khi biết sự thật

Chồng hăng hái nhận trông con giúp chị hàng xóm, tôi ghen tức rồi chết lặng khi biết sự thật