Phim Châu Tinh Trì đại thắng phòng vé, doanh thu vượt 8.600 tỷ đồng

Sao quốc tế 08/08/2026 12:03

Đội bóng đá nữ Kung Fu đang trở thành một trong những hiện tượng phòng vé đáng chú ý của điện ảnh Trung Quốc năm 2026.

Đội bóng đá nữ Kung Fu đang trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý tại phòng vé Trung Quốc mùa hè năm 2026. Theo dữ liệu từ Maoyan, sau 28 ngày ra rạp, bộ phim đạt doanh thu khoảng 2,232 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 8.600 tỷ đồng. Dù tốc độ kiếm tiền đã chậm lại so với thời điểm mới phát hành, thành tích này vẫn được xem là đáng nể khi tác phẩm đã bước sang tuần chiếu thứ tư.

Ra mắt từ ngày 11/7, Đội bóng đá nữ Kung Fu nhanh chóng thu hút sự chú ý và liên tục góp mặt trong nhóm dẫn đầu phòng vé. Đặc biệt, trong tuần đầu tiên, tác phẩm duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, trở thành một trong những bộ phim nổi bật của mùa phim hè Trung Quốc năm nay.

Phim Châu Tinh Trì đại thắng phòng vé, doanh thu vượt 8.600 tỷ đồng - Ảnh 1

Sức hút lớn của bộ phim trước hết đến từ thương hiệu của Châu Tinh Trì. Sau hơn hai thập kỷ kể từ Đội bóng Thiếu Lâm, nam đạo diễn tiếp tục khai thác công thức quen thuộc gồm hài hước, võ thuật và bóng đá. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào đội bóng nam như tác phẩm năm 2001, câu chuyện lần này xoay quanh một đội bóng nữ.

Các cô gái của đội bóng Nga Mi phải đối mặt với nhiều thử thách, từ những định kiến ban đầu cho đến áp lực trên sân cỏ. Những màn thi đấu kết hợp bóng đá với võ thuật tạo nên màu sắc đặc trưng của Châu Tinh Trì, đồng thời truyền tải thông điệp về tinh thần đồng đội, nghị lực và khát vọng theo đuổi ước mơ.

Phim Châu Tinh Trì đại thắng phòng vé, doanh thu vượt 8.600 tỷ đồng - Ảnh 2

Bên cạnh tên tuổi Châu Tinh Trì, dàn diễn viên cũng góp phần tạo sức hút cho tác phẩm. Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiểu Phỉ và Trương Nghệ Hưng đều là những gương mặt được khán giả quan tâm. Trong đó, sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba giúp bộ phim tiếp cận đông đảo khán giả trẻ.

Dù vậy, Đội bóng đá nữ Kung Fu vẫn nhận về những phản ứng trái chiều. Một số khán giả đánh giá cao yếu tố giải trí và phong cách hài đặc trưng, trong khi những ý kiến khác cho rằng phim khó vượt qua cái bóng quá lớn của Đội bóng Thiếu Lâm.

Khi bước sang tuần thứ tư, doanh thu theo ngày của phim đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, với 2,232 tỷ nhân dân tệ sau 28 ngày, tác phẩm vẫn là một thành công thương mại đáng chú ý, cho thấy sức hút của thương hiệu Châu Tinh Trì sau nhiều năm.

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