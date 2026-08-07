Triệu Lộ Tư muốn bứt phá khỏi vùng an toàn

Sao quốc tế 07/08/2026 15:28

Sau nhiều năm gắn liền với các bộ phim ngôn tình ăn khách như Tinh hán xán lạn, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Khó dỗ dành hay Rèm ngọc châu sa, Triệu Lộ Tư cho biết cô đang hướng đến một chặng đường mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Sau nhiều năm gắn liền với các bộ phim ngôn tình ăn khách như Tinh hán xán lạn, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Khó dỗ dành hay Rèm ngọc châu sa, Triệu Lộ Tư cho biết cô đang hướng đến một chặng đường mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Trong buổi livestream gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1998 chia sẻ rằng khi bước sang tuổi 30, cô không còn muốn chỉ xuất hiện trong những tác phẩm xoay quanh chuyện tình yêu. Thay vào đó, Triệu Lộ Tư mong được tham gia các bộ phim có chiều sâu, phản ánh đời sống và mang đến những giá trị tích cực cho khán giả.

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Theo cô, số lượng dự án không còn là thước đo thành công. Dù có đóng nhiều phim trong một năm nhưng nếu nội dung thiếu chất lượng, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Điều khiến nữ diễn viên quan tâm nhất là cảm nhận của người xem sau khi bộ phim lên sóng. Cô không muốn khán giả chờ đợi quá lâu chỉ để thất vọng vì một tác phẩm thiếu sức nặng.

Vì vậy, Triệu Lộ Tư sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn để chọn lựa kịch bản phù hợp, thay vì liên tục nhận phim hoặc lặp lại những dạng vai đã làm nên tên tuổi. Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang chủ động bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những thử thách mới.

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Định hướng trên cũng ảnh hưởng đến kế hoạch trở lại màn ảnh của cô. Bộ phim Muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu, từng dự kiến bấm máy trong tháng 8, được cho là có thể lùi lịch vì kịch bản vẫn chưa hoàn thiện. Dù vậy, Triệu Lộ Tư khẳng định sẽ tham gia nếu nội dung đáp ứng kỳ vọng, cho thấy cô ưu tiên chất lượng hơn tiến độ sản xuất.

Không chỉ dừng ở lời nói, phòng làm việc của Triệu Lộ Tư cũng công khai kêu gọi các biên kịch gửi kịch bản gốc để hợp tác. Ê-kíp ưu tiên những câu chuyện về phụ nữ, hành trình trưởng thành, chữa lành và các đề tài mang hơi thở hiện thực. Động thái này được xem là bước đi cho thấy nữ diễn viên nghiêm túc với mục tiêu làm mới hình ảnh và tìm kiếm những vai diễn có giá trị lâu dài.

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