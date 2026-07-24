Người âm thầm giúp Triệu Lộ Tư trở lại sau biến cố lớn nhất sự nghiệp là ai?

Màn tái xuất của Triệu Lộ Tư gần đây thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau quãng thời gian nhiều sóng gió. Đáng chú ý, phía sau hành trình này là một nhân vật quen thuộc trong sự nghiệp của cô: Lý Vỹ – người từng phát hiện và đưa Triệu Lộ Tư bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Theo truyền thông Trung Quốc, đơn vị đứng tên xin cấp phép cho chuyến lưu diễn mới của Triệu Lộ Tư cũng như người đại diện pháp luật của công ty Dập Nhi Tam Tư Bắc Kinh do cô thành lập đều có liên quan đến Lý Vỹ. Ông chính là người từng nhìn thấy tiềm năng của Triệu Lộ Tư cách đây khoảng 10 năm, khi cô mới chỉ là một cô gái nổi tiếng qua những video hài trên mạng xã hội. Năm 2016, trong chuyến tìm kiếm khách mời cho chương trình tại Thành Đô, Lý Vỹ gặp Triệu Lộ Tư – khi ấy chưa có quản lý riêng, không có nhiều tài nguyên và chỉ đảm nhận những vai nhỏ. Nhận ra tố chất của cô, ông đưa cô đến Hoành Điếm và bắt đầu xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp. Sau đó, Triệu Lộ Tư dần ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", "Trường ca hành" và "Tinh hán xán lạn".

Từng là nghệ sĩ chủ lực của Galaxy Cool Entertainment, Triệu Lộ Tư có thời điểm đóng góp phần lớn doanh thu cho công ty. Tuy nhiên, mối quan hệ này thay đổi sau khi Lý Vỹ rời khỏi ban lãnh đạo vào năm 2023. Những bất đồng trong quá trình gia hạn hợp đồng khiến tình hình trở nên căng thẳng, khi nữ diễn viên được cho là phải đối mặt với điều khoản bất lợi và khoản bồi thường rất lớn.

Cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư tiếp tục gây chú ý khi gặp vấn đề sức khỏe trong quá trình quay phim. Cô từng chia sẻ về áp lực kéo dài và tình trạng tinh thần bị ảnh hưởng, buộc phải tạm dừng hoạt động. Đến năm 2025, nữ diễn viên công khai lên tiếng về những khó khăn với công ty quản lý cũ. Trong giai đoạn này, Lý Vỹ được cho là đã hỗ trợ cô làm việc với luật sư để giải quyết vấn đề hợp đồng. Sau đó, quá trình chuyển đổi quản lý diễn ra thuận lợi hơn khi công ty cũ được một đơn vị khác tiếp quản. Sự trở lại của Triệu Lộ Tư không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp, mà còn cho thấy vai trò quan trọng của người từng phát hiện và đồng hành cùng cô từ những ngày đầu. Việc Lý Vỹ trở thành người hỗ trợ phía sau màn tái xuất của nữ diễn viên tiếp tục là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm.

Triệu Lộ Tư lần đầu lên tiếng về tin đồn dựa vào quan hệ để thăng tiến Triệu Lộ Tư hiện là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm sao hạng A. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, các mối quan hệ bạn bè và giao lưu của cô trong giới giải trí cũng thường xuyên thu hút sự quan tâm, trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận.

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