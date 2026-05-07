Triệu Lộ Tư vương tranh cãi 'đụng hàng' Ngu Thư Hân trong MV mới

Sao quốc tế 07/05/2026 20:15

Gần đây, Triệu Lộ Tư đẩy mạnh hoạt động âm nhạc với hai ca khúc mới gồm “Đừng giả vờ” và “Champagne Drop”. Nội dung các bài hát xoay quanh những góc nhìn về tình yêu, cuộc sống và sự trưởng thành cá nhân, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Triệu Lộ Tư phát hành đoạn teaser khoảng 10 giây của MV “Champagne Drop”. Trong đó, nữ nghệ sĩ xuất hiện với váy trắng cúp ngực kết hợp boots đen, tạo hình được nhận xét mang phong cách nhẹ nhàng, tao nhã. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc và thần thái của cô trong sản phẩm lần này.

Tuy nhiên, ngay sau khi teaser được công bố, một bộ phận cư dân mạng cho rằng trang phục của Triệu Lộ Tư có nhiều điểm tương đồng với outfit mà Ngu Thư Hân từng mặc trong chương trình thực tế "Thai Sweet" phát sóng năm 2025. Sự giống nhau về kiểu dáng váy trắng và cách phối đồ khiến tranh cãi nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội.

Không ít ý kiến từ phía người hâm mộ Ngu Thư Hân cho rằng Triệu Lộ Tư đã sao chép hình ảnh để thu hút chú ý. Ngược lại, fan của Triệu Lộ Tư phản bác, khẳng định đây là hai thiết kế khác nhau và phong cách này vốn đã được nữ diễn viên theo đuổi từ trước.

Theo thông tin từ phía thương hiệu thời trang Deplumer - đơn vị cung cấp trang phục, chiếc váy Triệu Lộ Tư mặc thuộc bộ sưu tập xuân hè mới, chưa được phát hành chính thức. So sánh chi tiết cho thấy hai thiết kế có sự khác biệt ở phần chân váy. Trang phục của Triệu Lộ Tư mang kiểu xếp ly, trong khi của Ngu Thư Hân là dạng bất đối xứng, kèm thắt lưng kim loại.

Trong khi đó, Ngu Thư Hân cũng là gương mặt nổi bật cùng thế hệ, thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lộ Tư về độ nổi tiếng lẫn phong cách thời trang.

Hiện tại, tranh cãi “đụng hàng” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phía hai nữ nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Những năm gần đây, nhiều diễn đàn giải trí Trung Quốc liên tục bàn luận về việc thế hệ nữ diễn viên thế hệ 9X đang chững lại sự nghiệp. Trong đó, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân hay Quan Hiểu Đồng là những cái tên thường xuyên được nhắc đến.

