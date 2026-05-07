Đêm tân hôn chú rể ôm sạch vàng cưới 'mất tích', sáng sớm quay về tay không cùng 'vật lạ' khiến cô dâu choáng nặng

Tâm sự 07/05/2026 20:21

Em và bố mẹ chồng đang ngồi trong phòng khách, ai nấy mặt mày bơ phờ vì cả đê không ngủ được. Chẳng ngờ, chồng em bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Anh ấy cười tươi như hoa, khiêng một cái hộp to đi vào nhà cùng.

Tôi và chồng chỉ vừa mới lấy nhau gần đây. Hôm tổ chức đám cưới, em lên phòng trước tắm rửa để đợi chồng. Chẳng ngờ, em đợi mãi mà chẳng thấy chồng đâu. Sau đó em phát hiện một chuyện kinh hoàng, đó là thùng phong bì cưới của em đã không cánh mà bay. Không chỉ vậy, vàng cưới em bỏ trong két sắt của biến mất. Em hoang mang tột độ vì nghĩ có trộm vào phòng nên đi tìm chồng cầu cứu. Em sốc hơn nữa là chồng em cũng biệt tích sau đó. Em không biết chồng đi đâu cùng với vàng và tiền cưới của chúng em.

Bố mẹ em cũng chẳng hay biết chuyện này, ông bà hoảng loạn theo em. Cả nhà gọi điện liên tục cho chồng của em nhưng anh ấy chẳng thèm bắt máy. Không ai biết chồng em đi đâu và làm gì. Nhưng em biết chắc rằng chồng sẽ về, vì anh ấy vẫn để đồ đạc và giấy tờ cá nhân ở nhà. Em chỉ không hiểu vì sao anh ấy lại biến mất ngay trong đêm tân hôn

Sáng hôm sau, em và bố mẹ chồng đang ngồi trong phòng khách, ai nấy mặt mày bơ phờ vì cả đê không ngủ được. Chẳng ngờ, chồng em bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Anh ấy cười tươi như hoa, khiêng một cái hộp to đi vào nhà cùng.

Đêm tân hôn chú rể ôm sạch vàng cưới 'mất tích', sáng sớm quay về tay không cùng 'vật lạ' khiến cô dâu choáng nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Đây, chồng đền cho vợ đêm tân hôn không có mặt. Chồng chỉ cần một đêm thôi đã kiếm tiền vàng được gấp 4 lần số cũ”.

Em và bố mẹ chồng trố mặt nhìn nhau không tin được. Chồng em mở cái hộp to kia ra, bên trong toàn là vàng và tiền đầy ắp. Em “sáng mắt” ngỡ mình đang nằm mơ. Chồng em còn nói sẽ dùng số tiền này để cùng em kinh doanh lập nghiệp.

Nhưng ngay sau đó em và bố mẹ chồng lại nhìn nhau nghi ngờ. Làm gì có việc gì dễ dàng kiếm được tiền, vàng nhanh chóng như thế? Cuối cùng, chồng em cười nói rằng anh ấy đi đánh cờ bạc cùng bạn bè. Em chết sững không hề hay biết. Hóa ra chồng và bố mẹ chồng em giấu chuyện này rất kỹ, không để em biết mình sẽ lấy một người chồng cờ bạc.

Dù sau đó chồng em đã thề rằng sẽ không đụng đến cờ bạc nữa nhưng em vẫn thấy lo lắng và thất vọng lắm. Anh ấy có thể bỏ thật được không hay sẽ vì cờ bạc mà làm khổ vợ con đây?

Thấy vợ cũ vẫn trân trọng giữ bức hình cưới 3 năm trước, tôi tò mò tìm hiểu để rồi "hóa đá" trước sự thật phía sau

Thấy vợ cũ vẫn trân trọng giữ bức hình cưới 3 năm trước, tôi tò mò tìm hiểu để rồi "hóa đá" trước sự thật phía sau

Sau khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nuôi con còn tôi chu cấp tiền mỗi tháng. Nhưng số tiền tiết kiệm là của hai vợ chồng, nên sau khi ly hôn tôi cũng cố gắng vay mượn để trả lại cô ấy một nửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thay vợ giặt đồ một lần, tôi bàng hoàng nhận ra nỗi đau cô ấy đã âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua

Thay vợ giặt đồ một lần, tôi bàng hoàng nhận ra nỗi đau cô ấy đã âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Em họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ, tôi "chết lặng" khi nghe những tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Em họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ, tôi "chết lặng" khi nghe những tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo để rồi "lặng người" trước cảnh tượng ngay sau đó

Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo để rồi "lặng người" trước cảnh tượng ngay sau đó

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này

Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Chiêu trả thù "cao tay" của vợ khiến tôi tởn tới già: Cứ nhìn thấy nhân tình là tôi buồn nôn, mặt không còn giọt máu

Chiêu trả thù "cao tay" của vợ khiến tôi tởn tới già: Cứ nhìn thấy nhân tình là tôi buồn nôn, mặt không còn giọt máu

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tôi bí mật nghe lén thì bất ngờ trước sự thật cô ấy đang giấu kín

Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tôi bí mật nghe lén thì bất ngờ trước sự thật cô ấy đang giấu kín

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Vợ nằng nặc đòi ly hôn chỉ sau 3 tháng cưới, tôi vừa ký đơn xong đã "chết đứng" trước sự thật đắng cay cô ấy giấu kín

Vợ nằng nặc đòi ly hôn chỉ sau 3 tháng cưới, tôi vừa ký đơn xong đã "chết đứng" trước sự thật đắng cay cô ấy giấu kín

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Thấy vợ hối hả xách cặp lồng vào viện, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết đứng" trước danh tính người nằm trên giường bệnh

Thấy vợ hối hả xách cặp lồng vào viện, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết đứng" trước danh tính người nằm trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo để rồi "lặng người" trước cảnh tượng ngay sau đó

Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo để rồi "lặng người" trước cảnh tượng ngay sau đó

Chiêu trả thù "cao tay" của vợ khiến tôi tởn tới già: Cứ nhìn thấy nhân tình là tôi buồn nôn, mặt không còn giọt máu

Chiêu trả thù "cao tay" của vợ khiến tôi tởn tới già: Cứ nhìn thấy nhân tình là tôi buồn nôn, mặt không còn giọt máu

Vừa trở về sau chuyến công tác, chồng vào phòng tắm thì đau đớn trước hành động của vợ

Vừa trở về sau chuyến công tác, chồng vào phòng tắm thì đau đớn trước hành động của vợ

Vừa ra khỏi tòa, chồng ném thẳng chiếc ba lô vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "chết lặng" khi thấy thứ bên trong

Vừa ra khỏi tòa, chồng ném thẳng chiếc ba lô vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "chết lặng" khi thấy thứ bên trong

Tình cờ gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi chết lặng khi biết lý do cô ấy ở đó

Tình cờ gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi chết lặng khi biết lý do cô ấy ở đó

Kết quả ADN rõ mười mươi là con tôi, nhưng nhìn mặt thằng bé y đúc hàng xóm, tôi cay đắng mất trắng 3 tỷ chỉ sau một đêm

Kết quả ADN rõ mười mươi là con tôi, nhưng nhìn mặt thằng bé y đúc hàng xóm, tôi cay đắng mất trắng 3 tỷ chỉ sau một đêm