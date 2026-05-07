Từng làm người đại diện cho chuỗi phòng khám thẩm mỹ, Lâm Chí Dĩnh gặp rắc rối

Sao quốc tế 07/05/2026 16:58

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh đang vướng rắc rối liên quan đến chuỗi phòng khám thẩm mỹ Airlee. Phòng khám này đang trở thành tâm điểm chú ý sau bê bối quay lén gây chấn động dư luận. Theo truyền thông, cảnh sát và cơ quan công tố đã tiến hành điều tra đơn vị này trong hai ngày liên tiếp.

Người đứng đầu phòng khám đã bị cảnh sát bắt giữ tại trụ sở công ty. Sau đó, người này được đưa tới Văn phòng Công tố quận Tân Đài Bắc để phục vụ quá trình thẩm vấn và điều tra mở rộng.

Vụ việc cũng khiến Lâm Chí Dĩnh bị nhắc tên do từng hợp tác quảng bá cho thương hiệu này. Mới đây, thông qua công ty quản lý, nam nghệ sĩ cho biết hợp đồng đại diện giữa anh và Airlee đã kết thúc từ đầu năm nay.

Phía ê-kíp của Lâm Chí Dĩnh nhấn mạnh họ không thể đưa ra bình luận thay cho các bên liên quan, đồng thời cho biết sẽ để cơ quan tư pháp xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Ngoài tuyên bố ngắn gọn này, phía nam nghệ sĩ không chia sẻ thêm về những diễn biến xoay quanh bê bối của Airlee.

"Sự hợp tác của chúng tôi với Tập đoàn Airlee đã kết thúc vào năm nay. Chúng tôi không thể bình luận về các vấn đề liên quan. Chúng tôi sẽ để mọi việc cho cơ quan tư pháp giải quyết. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn", phía Lâm Chí Dĩnh thông báo.

Những ngày qua, vụ việc liên quan đến Airlee gây xôn xao dư luận. Một số phòng khám của tập đoàn này bị phát hiện giấu camera siêu nhỏ trong đầu báo khói. Ngoài Lâm Chí Dĩnh, Tạ Kim Yến cũng từng là người đại diện của chuỗi phòng khám này. Tối 6/5, trang Facebook chính thức của Airlee đã lặng lẽ xóa hình ảnh của Tạ Kim Yến và thay thế bằng hình ảnh một người phụ nữ được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.

Liên quan đến ồn ào kể trên, Tạ Kim Yến cũng đã đưa ra tuyên bố. Công ty của nữ ca sĩ cho biết: "Tạ Kim Yến cũng như mọi người, không thể chấp nhận bất kỳ hành vi nào xâm phạm quyền tự chủ về thân thể và quyền riêng tư". Phía nữ ca sĩ đã ngay lập tức yêu cầu tập đoàn Airlee ngừng hoàn toàn việc sử dụng hình ảnh và tên của cô cho bất kỳ mục đích quảng cáo nào.

