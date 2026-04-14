Con trai Lâm Chí Dĩnh gây chú ý với chiều cao nổi bật, gương mặt tuấn tú

Sao quốc tế 14/04/2026 17:16

Mới đây, diện mạo Kimi - con trai của Lâm Chí Dĩnh bất ngờ gây chú ý.

Theo truyền thông Trung Quốc, ảnh chụp toàn khuôn mặt của Kimi đã vô tình rò rỉ qua trang web chính thức của trường. Trong ảnh, con trai Lâm Chí Dĩnh mặc đồng phục đội cầu lông và tham gia cuộc thi giữa các trường.

Trước đó, khi đăng ảnh con lên mạng xã hội, cha mẹ của Kimi thường giấu kín mặt. Bởi thế, diện mạo của con trai Lâm Chí Dĩnh đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

 

Theo China, Kimi cao hơn 1,8 m với vóc dáng mảnh khảnh. Đứng trên sân cầu lông, khuôn mặt cậu tự tin, toát lên vẻ tươi tắn và điển trai. Cư dân mạng khen ngợi vẻ ngoài của Kimi. Từ cậu bé nhút nhát khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?, Kimi giờ đây cao lớn và điển trai.

Theo cộng đồng mạng, Kimi có đường nét thanh tú, mềm mại trên khuôn mặt, thừa hưởng khí chất dịu dàng và thanh lịch của mẹ.

Con trai Lâm Chí Dĩnh gây chú ý với chiều cao nổi bật, gương mặt tuấn tú - Ảnh 1

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Lâm Chí Dĩnh tiết lộ chiều cao mục tiêu của Kimi là 1,83 m và để đạt được mục tiêu này, cậu bé chơi bóng rổ, cầu lông. Việc tập luyện lâu dài và thường xuyên đã giúp cậu có vóc dáng cao ráo cùng tinh thần vui vẻ.

Lâm Chí Dĩnh và vợ luôn rất bảo vệ sự riêng tư của 3 con. Ngay cả khi đăng ảnh lên mạng xã hội, cặp sao cũng chỉ chụp từ phía sau hoặc góc nghiêng của các con.

Ngoại trừ lần xuất hiện trên chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? khi còn nhỏ, Kimi hiếm khi xuất hiện công khai trước công chúng. Gần đây, khi tham gia một sự kiện âm nhạc, cậu bé cũng đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Chí Dĩnh con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y gây chú ý khi thể hiện hai sắc thái đối lập trong tạo hình hồ ly

Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y gây chú ý khi thể hiện hai sắc thái đối lập trong tạo hình hồ ly

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực

Triệu Lệ Dĩnh liệu có đúng đắn khi từ chối Sở Kiều Truyện 2?

Triệu Lệ Dĩnh liệu có đúng đắn khi từ chối Sở Kiều Truyện 2?

Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp trong dự án phim mới 'Niệm Tương Tư'

Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp trong dự án phim mới 'Niệm Tương Tư'

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt'

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt'