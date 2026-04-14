Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y gây chú ý khi thể hiện hai sắc thái đối lập trong tạo hình hồ ly

Sao quốc tế 14/04/2026 15:22

Lên sóng trong thời gian gần đây, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ nhanh chóng tạo được sự chú ý dù ban đầu không được kỳ vọng quá cao. Sau vài tập đầu, bộ phim gây ấn tượng nhờ phần hình ảnh trau chuốt, màu sắc huyền ảo cùng dàn diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật.

Từ trước đến nay, màn ảnh Hoa ngữ từng ghi dấu nhiều hồ ly kinh điển, có thể kể đến vai Tiểu Duy của Châu Tấn trong Họa Bì hay hình tượng tiểu hồ ly mang vẻ đẹp dị vực của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tiếp tục khai thác hình tượng này, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ  mang đến hai hồ ly với hai sắc thái hoàn toàn trái ngược, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho tác phẩm.

Trong phim, hai nhân vật Lộ Vu Y và Vụ Vọng Ngôn lần lượt do Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh đảm nhận. Ngay từ những cảnh xuất hiện chung, cả hai đã gây ấn tượng mạnh với khí chất khác biệt nhưng đều nổi bật. Nếu chỉ dùng một từ để miêu tả, đó chính là “đẹp”, nhưng là hai kiểu đẹp không hề trùng lặp.

Vụ Vọng Ngôn của Trần Đô Linh mang vẻ đẹp thanh lãnh, lạnh lùng và có phần xa cách. Là một trong những cửu vĩ hồ, nhân vật này toát lên sự từng trải, thông minh và luôn đặt trách nhiệm bảo vệ tộc lên hàng đầu. Tạo hình tông đỏ càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng quyến rũ, giống như một ngọn lửa bị đóng băng dưới ánh trăng. Khi xuất hiện bên cạnh nhân vật Vũ Thập Quang do Tăng Thuấn Hy thủ vai, Vụ Vọng Ngôn không ngại thể hiện sự chủ động, thậm chí có phần trêu đùa, làm nổi bật nét quyến rũ rất riêng của hồ ly.

Không chỉ dừng ở ngoại hình, Trần Đô Linh còn ghi điểm ở những phân cảnh hành động dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn ẩn chứa chiều sâu cảm xúc, đặc biệt khi đứng trước Lộ Vu Y, người mà cô luôn âm thầm bảo vệ.

Trái ngược hoàn toàn, Lộ Vu Y của Cúc Tịnh Y lại mang màu sắc tươi sáng và linh động hơn. Ở giai đoạn đầu, nhân vật hiện lên với nét ngây thơ, đáng yêu, giọng nói mềm mại và ánh mắt trong trẻo. Mối quan hệ giữa cô và Vụ Vọng Ngôn được xây dựng như tình cảm chị em gắn bó, không hề mang màu sắc cạnh tranh thường thấy.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở hành trình phát triển nhân vật. Từ một hồ ly ngây thơ, Lộ Vu Y dần chuyển mình sang hình tượng mang màu sắc bi kịch và thù hận. Cúc Tịnh Y thể hiện rõ sự thay đổi này qua biểu cảm và ánh mắt, từ trong sáng sang sắc lạnh, từ dịu dàng sang toan tính. Những phân cảnh cao trào, đặc biệt là khi nhân vật rơi vào bi kịch, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất của nữ diễn viên.

Sự kết hợp giữa hai tuyến nhân vật tạo nên một cặp đối lập thú vị: một bên là vẻ đẹp lạnh giá, trầm lắng; bên còn lại là sự linh hoạt, quyến rũ và giàu cảm xúc. Nếu Vụ Vọng Ngôn giống như băng, thì Lộ Vu Y lại như nước, mềm mại nhưng biến hóa khó lường. Chính sự tương phản này không chỉ làm nổi bật từng nhân vật mà còn góp phần tạo nên sức hút riêng cho Nguyệt Lân Ỷ Kỷ.

Vì sao 'Nguyệt lân ỷ kỷ' của Cúc Tịnh Y nhận phản ứng trái chiều?

Mới đây, bộ phim cổ trang Nguyệt Lân Ỷ Kỷ lên sóng trong sự mong đợi của khán giả. Dự án tập hợp nhiều gương mặt diễn viên trẻ nổi bật như Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy, Điền Gia Thụy, Diêm An,... được khán giả nhận xét là "bữa tiệc nhan sắc". Bên cạnh đó, đạo diễn Quách Kính Minh nổi tiếng với việc chi mạnh tay cho bối cảnh cũng như trang phục phim, nên các tác phẩm của anh đều đẹp như một bức tranh, mang đậm tính thẩm mỹ phương Đông.

