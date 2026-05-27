Chuyện gì khiến Triệu Lệ Dĩnh mất suất đề cử Bạch Ngọc Lan?

Theo giới quan sát, nguyên nhân lớn nhất đến từ chính sức hút chưa đủ mạnh của bộ phim. Dù được chú ý ngay từ khi công bố dự án, “Tiểu thành đại sự” lại không tạo được hiệu ứng nổi bật như kỳ vọng, cả về thành tích phát sóng lẫn độ thảo luận trong giới chuyên môn. So với những tác phẩm từng giúp Triệu Lệ Dĩnh khẳng định vị thế trước đây, dự án lần này bị đánh giá thiếu điểm nhấn và chưa tạo được sức lan tỏa đủ lớn.

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh không xuất hiện trong danh sách đề cử giải Bạch Ngọc Lan năm nay khiến nhiều khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Trước đó, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp mặt ở đường đua giải thưởng nhờ vai diễn trong phim “Tiểu thành đại sự”. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không như mong đợi.

Bạch Ngọc Lan vốn là giải thưởng nổi tiếng khắt khe, đặt nặng chất lượng tác phẩm và sức ảnh hưởng xã hội. Vì vậy, việc Triệu Lệ Dĩnh không thể lọt vào danh sách đề cử cuối cùng được xem là điều không quá khó hiểu nếu nhìn vào mặt bằng cạnh tranh năm nay.

Khác với giai đoạn trước, khi Triệu Lệ Dĩnh liên tục ghi dấu ấn bằng những vai diễn vừa có sức hút thị trường vừa được đánh giá cao về diễn xuất, màn trở lại lần này bị nhận xét là khá an toàn. Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên vẫn giữ phong độ ổn định, song nhân vật trong “Tiểu thành đại sự” chưa đủ bùng nổ để tạo dấu ấn sâu đậm với giới chuyên môn.

Điều này trái ngược với các dự án từng giúp cô tạo tiếng vang như “Minh Lan truyện”, “Hạnh phúc đến Vạn gia” hay “Gió thổi Bán Hạ”. Những tác phẩm này không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn giúp Triệu Lệ Dĩnh chứng minh khả năng chuyển mình từ dòng phim thần tượng sang chính kịch, xây dựng hình ảnh diễn viên thực lực thay vì chỉ dựa vào danh tiếng.

Ngoài yếu tố tác phẩm, mùa giải năm nay cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt hơn đáng kể. Các đối thủ như Tôn Lệ, Dương Mịch hay Dương Tử đều sở hữu dự án được đánh giá cao về chất lượng sản xuất, chiều sâu nhân vật và hiệu ứng truyền thông.

Dù vậy, việc vắng mặt ở đề cử Bạch Ngọc Lan chưa hẳn là tín hiệu tiêu cực với Triệu Lệ Dĩnh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được vị trí vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Theo nhiều khán giả, nữ diễn viên đang ở giai đoạn chuyển giao quan trọng trong sự nghiệp và chỉ cần một kịch bản phù hợp, cô hoàn toàn có thể trở lại mạnh mẽ ở các mùa giải tiếp theo.

Sự thiếu vắng Triệu Lệ Dĩnh tại Bạch Ngọc Lan năm nay vì thế gây tiếc nuối, nhưng không phải cú sốc quá lớn đối với giới quan sát.