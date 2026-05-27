Vương Hạc Đệ vướng tranh cãi bị gọi là 'gã đàn ông nhỏ nhen nhất giới giải trí'

Sao quốc tế 27/05/2026 10:15

Vụ việc Vương Hạc Đệ gặp phải sự khó chịu trong khi tham gia show giải trí Quán trọ thân yêu trở thành đề tài thu hút bàn luận của khán giả với hơn một tỷ lượt đọc. Nam diễn viên Thương Lan quyết từ chỗ được cảm thông đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề của công chúng.

Trong một chương trình giải trí có sự tham gia của Vương Hạc Đệ, Tần Lam, Thẩm Nguyệt cùng nhiều nghệ sĩ khác, sự việc hậu trường bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ở tập cuối, chương trình tổ chức lễ trao giải cho các thành viên. Vương Hạc Đệ nhận một giải thưởng mang tên “Chỉ là một Vương Hạc Đệ”, với ý nghĩa khuyến khích nam diễn viên luôn thoải mái, sống đúng với bản thân. Tuy nhiên, cách trao giải và một số chi tiết trong chương trình lại bị khán giả cho là thiếu tinh tế, thậm chí mang tính trêu chọc hơn là ghi nhận đóng góp của anh trong vai trò “chủ quán trọ” của show.

Tranh cãi bắt đầu khi trong chương trình, một số thành viên có hành động đùa cợt như đổi biệt danh của Vương Hạc Đệ thành “Vương Hạc Đáy”, hàm ý đứng cuối nhóm. Đáng chú ý, Tần Lam từng thừa nhận có một nhóm trò chuyện riêng không có sự tham gia của nam diễn viên, khiến dư luận nổ ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng điều này khiến Vương Hạc Đệ bị cô lập, không được tôn trọng trong tập thể.

Ngày 23/5, Vương Hạc Đệ đăng tải chia sẻ cá nhân, thừa nhận ban đầu anh nghĩ mình “nhạy cảm”, nhưng sau khi theo dõi phản ứng từ công chúng, anh cảm thấy thực sự không thoải mái. Động thái này lập tức gây chú ý lớn, kéo theo hàng loạt chủ đề leo top tìm kiếm trên mạng xã hội. Phía đại diện nam diễn viên cũng lên tiếng cho rằng “nhạy cảm không phải yếu đuối, mà là phản ứng tự nhiên trước sự thiếu ranh giới”.

Ngay sau đó, Thẩm Nguyệt đã gửi lời xin lỗi, khẳng định những lời nói trong chương trình chỉ mang tính đùa giỡn giữa đồng nghiệp và không có ý hạ thấp ai. Phía ê-kíp của cô cũng giải thích nhóm chat không có Vương Hạc Đệ được lập ra để cùng nhau góp tiền ủng hộ dự án phim mới của nam diễn viên.

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng chia thành hai luồng tranh cãi gay gắt. Một bên cho rằng Vương Hạc Đệ bị cô lập và chịu “bắt nạt công sở”, bên còn lại lại nhận định nam diễn viên đã đẩy chuyện nội bộ lên mạng xã hội, khiến đồng nghiệp bị tấn công ngược. Các chủ đề liên quan liên tục đạt hàng trăm triệu lượt đọc, khiến sự việc trở thành một trong những ồn ào giải trí lớn nhất thời gian gần đây.

Trong khi tranh luận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, danh tiếng của Vương Hạc Đệ và dàn nghệ sĩ liên quan vẫn tiếp tục bị bàn tán dữ dội trên Weibo, Douyin và nhiều nền tảng mạng xã hội khác.

Tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ lao dốc lượt theo dõi, trái ngược hoàn toàn với sức hút của Thẩm Nguyệt

Gần đây, hàng loạt từ khóa liên quan đến Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt leo top tìm kiếm Weibo sau ồn ào từ chương trình “Quán trọ thân thương 2026”.

