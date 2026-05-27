'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng từng suýt bỏ mạng khi quay Tây Du Ký

Ra mắt từ năm 1986, Tây Du Ký đến nay vẫn được xem là một trong những tác phẩm kinh điển bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ít ai biết rằng để hoàn thành 25 tập phim, đoàn làm phim đã mất tới 6 năm rong ruổi khắp 26 tỉnh, thành Trung Quốc. Trong điều kiện thiếu thốn cả về tài chính lẫn công nghệ, ê kíp vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu tái hiện chân thực thế giới thần thoại trong nguyên tác của Ngô Thừa Ân. Chính sự tận tâm ấy đã tạo nên một tượng đài truyền hình kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Theo trang 163, đoàn phim Tây Du Ký hoạt động với tinh thần “vị nghệ thuật”, chấp nhận nhiều hiểm nguy để mang tới những thước phim chân thực nhất. Trong số đó, tập “Đại chiến Hồng Hài Nhi” được xem là phần quay nguy hiểm nhất, khi nhiều diễn viên và nhân viên đoàn phim phải đối mặt với rủi ro tính mạng.

Đặc biệt, Lục Tiểu Linh Đồng – người thủ vai Tôn Ngộ Không – từng suýt bị thiêu sống khi thực hiện cảnh bị Hồng Hài Nhi phun lửa. Để tạo hiệu ứng chân thực, đoàn phim sử dụng xăng, thuốc nổ tự chế và thuốc súng ngay tại hiện trường. Khi quay, nam diễn viên phải tẩm xăng lên người để tạo cảm giác bốc cháy thật. Tuy nhiên, do kỹ thuật quay phim thời đó còn thô sơ, công tác bảo hộ đơn giản và hoàn toàn không có diễn viên đóng thế, ngọn lửa đã bén mạnh hơn dự tính, khiến tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm.

Không chỉ các cảnh cháy nổ, những phân đoạn bay lượn trên không của thầy trò Đường Tăng cũng khiến đoàn phim nhiều phen hú vía. Vì kinh phí hạn hẹp, ê kíp phải tận dụng tối đa dây cáp treo và dây thừng để tạo hiệu ứng phi thân. Thời điểm đó, kỹ thuật cáp treo còn rất mới ở Trung Quốc nên đoàn phim phải sang Hong Kong học hỏi kinh nghiệm.

Tai nạn nghiêm trọng từng xảy ra khi Diêm Hoài Lễ – người đóng vai Sa Tăng – đang treo mình trên không thì dây cáp bất ngờ đứt. Sợi cáp rơi trúng quay phim Vương Sùng Thu khiến ông ngất xỉu ngay tại trường quay, làm cả đoàn hoảng loạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sương khói huyền ảo trong phim cũng được tạo ra bằng chất nổ và đá khô. Việc thường xuyên tiếp xúc với các vật liệu nguy hiểm khiến nhiều thành viên bị nghẹt thở hoặc nhiễm lạnh. Đạo diễn Dương Khiết từng nhiều lần lo lắng khi chứng kiến ê kíp đối mặt với ranh giới sinh tử trong quá trình làm phim.

Lục Tiểu Linh Đồng nổi tiếng với vai diễn Tôn Ngộ Không trong bộ phim kinh điển "Tây du ký" bản 1986. Nhưng ít ai biết, chính vai diễn đưa ông lên hàng huyền thoại ấy cũng khiến ông phải gánh chịu vô số chỉ trích suốt nhiều năm.

