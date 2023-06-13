Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ, tiết lộ muốn ở cùng nhau đến trăm tuổi

Sao quốc tế 13/06/2023 09:33

Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ mong muốn được sống đến "răng long đầu bạc" với nữ diễn viên Vu Hồng.

Ngày 12/6, Sina đưa tin Lục Tiểu Linh Đồng đăng ảnh tình cảm bên vợ nhân kỷ niệm 35 năm ngày cưới. Sao kỳ cựu của showbiz Trung Quốc hy vọng có thể sống lâu dài bên Vu Hồng. '35 năm nữa là tròn 100 tuổi', nam diễn viên viết.

Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ, tiết lộ muốn ở cùng nhau đến trăm tuổi - Ảnh 1
Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng vợ 

Theo QQ, Lục Tiểu Linh Đồng là người chồng, người cha yêu chiều vợ con. Ông cũng rất lãng mạn trong hôn nhân. Vào dịp kỷ niệm ngày cưới, công chúng lại được biết về cuộc sống vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc của cặp sao Tây du ký 1986.

Theo Lục Tiểu Linh Đồng, vợ con là tất cả đối với ông. Nếu thiếu vắng họ, cuộc sống của nam diễn viên sẽ mất đi sắc màu và sự vui vẻ. Trên sóng truyền hình, tài tử hết lời ca ngợi bà xã. Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ bản thân thấy mắc nợ và luôn biết ơn Vu Hồng vì đã thay ông quán xuyến gia đình, ủng hộ chồng vô điều kiện trong sự nghiệp.

Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ, tiết lộ muốn ở cùng nhau đến trăm tuổi - Ảnh 2
Cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ 

'Cô ấy là người thả diều, còn tôi là cánh diều. Hôn nhân của tôi hạnh phúc, bền chặt đều là nhờ sự hy sinh, thấu hiểu của Vu Hồng. Cô ấy biết lúc nào cần lỏng tay để tôi bay cao hơn, biết lúc nào cần thu dây để tôi làm tròn trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình', Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ.

Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ, tiết lộ muốn ở cùng nhau đến trăm tuổi - Ảnh 3
Gia đình là tất cả đối với nam diễn viên 

Người bạn đời của Lục Tiểu Linh Đồng là bà Vu Hồng, thư ký trường quay của bộ phim Tây Du Ký. Bà từng đóng hai vai nhỏ trong bộ phim truyền hình nổi tiếng này. Chính Tây Du Ký đã tạo cơ hội cho Lục Tiểu Linh Đồng và vợ gặp gỡ rồi nên duyên. 

Tuy nhiên, cặp đôi quyết định giấu kín tình cảm vì không muốn làm ảnh hưởng của đoàn phim. Hai người nhờ "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa tạo điều kiện để bí mật hẹn hò. Năm 1985, khi Lục Tiểu Linh Đồng gặp tai nạn, bà Vu Hồng ân cần đến bệnh viện để chăm sóc cho ông. Cảm động trước tấm lòng của Vu Hồng, Lục Tiểu Linh Đồng công khai mối quan hệ của hai người và được mọi người trong đoàn phim vui vẻ chúc phúc.

Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ, tiết lộ muốn ở cùng nhau đến trăm tuổi - Ảnh 4
Cả hai bén duyên qua bộ phim Tây Du Ký

Năm 1988, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng quyết định kết hôn. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức hôn lễ của hai người không thể thực hiện vì Lục Tiểu Linh Đồng bị điều động gấp sang Singapore quảng bá cho bộ phim Tây Du Ký.

Cặp đôi đón con gái duy nhất chào đời vào năm 1990. Được biết, con gái của hai ngôi sao nổi tiếng chưa lập gia đình, đang sống và làm việc tại Canada. 

Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ, tiết lộ muốn ở cùng nhau đến trăm tuổi - Ảnh 5
Lần hiếm hoi Lục Tiểu Linh Đồng công khai con gái 

Lục Tiểu Linh Đồng ít công khai hình ảnh con gái nhưng giới truyền thông cho hay, con gái của ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp không kém các diễn viên trẻ. Trong loạt ảnh hiếm hoi công khai vào năm 2019, con gái của Lục Tiểu Linh Đồng - Chương Đồng Đồng khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc thuần khiết, đôi mắt to, mũi nhỏ xinh và gương mặt thanh tú kế thừa từ cha mẹ. 

Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ, tiết lộ muốn ở cùng nhau đến trăm tuổi - Ảnh 6
Hai vợ chồng ngôi sao nổi tiếng đang sống tại một căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh

Dù là một ngôi sao nổi tiếng nhưng Lục Tiểu Linh Đồng sống khá giản dị. Hai vợ chồng ngôi sao nổi tiếng đang sống tại một căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường khoe ảnh đi du lịch cùng nhau và vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. 

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