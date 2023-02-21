Theo chia sẻ của Lục Tiểu Linh Đồng , đạo diễn Nhâm Phượng Pha là nghệ sĩ kỳ cựu của Nhà hát Kinh kịch Quốc gia Trung Quốc. Trong Tây du ký 1986, bên cạnh vai trò phó đạo diễn, ông còn diễn nhiều vai khác, trong đó dễ nhận thấy nhất là Hoàng Bào Quái, Linh Cát Bồ Tát, trụ trì của chùa Kim Thiện.

Thậm chí, cố đạo diễn còn đóng thay vai Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng trong 1 số cảnh quay. Ở tập phim thầy trò Đường Tăng gặp kiếp nạn do Kim Giác đại vương và Ngân Giác đại vương gây ra, Lục Tiểu Linh Đồng bị thương sau khi treo trên dây cáp quá nhiều nên Nhâm Phượng Pha đã thay thế.

Đến nay, vai diễn Hoàng Bào Quái với vẻ ngoài hung dữ vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Vì chỉ muốn chữa bệnh cho vợ nên Hoàng Bào Quái là một trong số ít yêu quái không bắt Đường Tăng để ăn thịt. Nhân vật này có ngoại hình hung ác nhưng trọng nghĩa tình qua lối diễn xuất của Nhâm Phượng Pha.

Ông từng hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không trong vài cảnh quay. Ảnh: Internet

Ông hóa thân vào nhân vật khéo léo đến nỗi khán giả không nhận ra, họ chỉ biết được sau khi đoàn làm phim công bố thông tin này. Chính vì vậy, Nhâm Phượng Pha còn được gọi là "diễn viên vạn năng".

Sau khi Tây Du Ký kết thúc, đạo diễn Nhâm Phượng Pha vẫn duy trì tình bạn với Lục Tiểu Linh Đồng. Khi cố đạo diễn nằm viện, "Tôn Ngộ Không" cũng đã đến thăm người bạn cũ.

Lục Tiểu Linh Đồng và cố đạo diễn Nhâm Phượng Pha có tình bạn đẹp đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Nhậm Phượng Pha tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc, là nghệ sĩ kinh kịch kỳ cựu của giới nghệ thuật Hoa ngữ. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả và đồng nghiệp.

Bất kể tác phẩm Tây Du Ký được tái sản xuất nhiều lần, bản 1986 vẫn được xem là chuẩn mực và nhận được sự yêu thích của khán giả mọi thế hệ. Tại Trung Quốc, phim đã được chiếu lại đến 3.000 lần. Những câu chuyện hậu trường, đời tư của dàn diễn viên cũng luôn được công chúng quan tâm, chú ý.