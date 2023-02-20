Nhiếp ảnh gia nổi tiếng bị bắt vì quấy rối tình dục người mẫu nữ

Sao quốc tế 20/02/2023 17:46

Nhiếp ảnh gia có tiếng ở showbiz Hong Kong bị bắt vì có hành vi quấy rối tình dục, quay lén, sàm sỡ một nữ người mẫu.

Mới đây, truyền thông đưa tin nhiếp ảnh gia hàng đầu Hong Kong với nghệ danh là Mr.G bị bắt vì cáo buộc quấy rối tình dục, quay lén phụ nữ. Cảnh sát ban hành lệnh điều tra Mr.G sau khi một người mẫu tố cáo hành vi sai trái của nhiếp ảnh gia trên sóng đài TVB.

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Nhiếp ảnh gia Mr.G bị bắt vì có hành vi quấy rối tình dục người mẫu. Ảnh: Internet

Nữ người mẫu tên Y cho biết nhận được lời mời chụp ảnh miễn phí từ Mr.G. Vì Mr.G là nhiếp ảnh gia có tiếng ở showbiz Hong Kong, cô đã đồng ý hợp tác mà không ký hợp đồng lao động. Trong quá trình làm việc, Mr.G tìm mọi cách để cưỡng ép cô chụp ảnh khỏa thân. Đỉnh điểm là người đàn ông này đã kéo áo cô xuống, quay chụp lại khoảnh khắc nhạy cảm khi chưa được người mẫu cho phép. Toàn bộ vụ việc xảy ra ở studio của Mr.G.

Ngay sau đó, người mẫu trên yêu cầu Mr.G phải xóa bỏ ảnh và video nhạy cảm nhưng bị từ chối. Thậm chí, Mr.G còn xúc phạm, có hành vi quấy rối tình dục người mẫu. Trước đó, hai người từng thỏa thuận nhưng không thành công. Do đó, nữ người mẫu quyết định công khai sự việc này trên truyền hình.

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Nhiếp ảnh gia Mr.G đang bị điều tra. Ảnh: Internet

Theo truyền thông địa phương, Mr.G thường xuyên lợi dụng việc chỉnh dáng để sàm sỡ, đòi hôn các người mẫu từng hợp tác. Thậm chí, Mr.G còn cố tình đụng chạm vòng 1 của một hoa hậu Hong Kong.

Trước đó, người mẫu kiêm diễn viên Lương Mẫn Xảo cho biết từng bị Mr.G gạ gẫm chụp ảnh miễn phí vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, cô đã từ chối vì cảm thấy thỏa thuận lao động mập mờ. “Tôi suýt rơi vào hang cọp”, Lương Mẫn Xảo nói và công khai loạt tin nhắn chào mời chụp ảnh không lấy tiền từ Mr.G.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng bị bắt vì quấy rối tình dục người mẫu nữ - Ảnh 3
Người mẫu kiêm diễn viên Lương Mẫu Xảo từng bị Mr.G gạ gẫm.

Mr.G là nhiếp ảnh gia nổi tiếng và có thâm niên ở showbiz Hương Cảng. Anh từng hợp tác với Xa Thi Mạn, Lý Giai Tâm, Hoàng Thúy Như, Lâm Mẫn Trinh và nhiều người đẹp Hong Kong khác.

 

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Từ khóa:   Mr.G Xa Thị Mạn Lý Giai Tâm TVB showbiz Hong Kong

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